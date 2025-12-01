これぞ英国紳士の嗜み!?華やかな中世男子のファッションがここに大集合！「書泉と、10冊　第3シーズン」第3弾は「英国男子甲冑コレクション」（新紀元社）を復刊いたします。予約は12月1日（月）から開始!!

株式会社アニメイトホールディングス

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった、「書泉と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けしていくものです。

その「書泉と、10冊」も新たに第3シーズンへ突入！第１弾「Aクラス麻雀（双葉社）」と第2弾「中世の森の中で」はDNPと出版社とタッグを組んだRe文庫からの文庫の復刊をいたしました。

そして第3弾は書泉では定番の復刊企画となります「中世」を題材としていますが、今回の復刊は現代の中世イベントに集った甲冑男子を紹介した「英国男子甲冑コレクション」（新紀元社）を復刊いたします。

【復刊に至った経緯】

日本にも”川中島の合戦”を再現するなど、戦国・時代祭りの再現イベントは各地で行われています。同様に欧州でも、歴史的な合戦を再現するお祭りが行われていますが、規模やそれにかける人々の情熱は段違いと感じます。また、本邦ではこうした再現イベントの様子を書籍化したという話はついぞ聞きませんが、本書は現代人がそれらを楽しむ姿を活写した良書と思っていました。こうした歴史再現の場がますます盛り上がるよう、いま再びこの本を、お手元に届けたいと考え本書を復刊することになりました。

今回の選書も皆様おなじみの甲冑を着る書店員書泉グランデの大内学！

現代によみがえる騎士・中世人達や英国の時代祭りともいうべき『合戦再現イベント』を取材し、多種多様な「人間が着用した甲冑」の姿を堪能できる逸品になっております。

現代に集った中世騎士の甲冑姿は圧巻の一言！

この機会に是非とも本書をお買い上げいただき、現代に蘇った中世騎士達の甲冑姿をご堪能ください。

＜この企画を起案した、書泉グランデ 担当 大内さん コメント＞

甲冑は実際に人が着用したらどう見えるのか？実際に動き、着崩れたら？ところどころ錆びた鎖鎧は実際どう見えるのか？甲冑の下に着る分厚い下着（ギャンベゾン）の汚れ方は？本書に登場する甲冑は多種多様で、実際の歴史でもそうだったように、おそらく個人個人の所有物を持ち寄っている。

そのためその質も状態も様々だ。お仕着せでもないから統一感もない。だが、それは本来の姿にほかならず、一般的な資料からは伝わってこないはるかに活き活きとしたものだ。

そう、美術品や鑑賞するものではなく、実用品としての甲冑と防具。クリエイター向けの資料本としては最高のもののひとつです！

＜著者 石井 理恵子さん コメント＞

日本人にはゲームやアニメの世界で目にすることが多い西洋甲冑ですが、英国には中世を舞台にした文学や絵画、映画が多数あり、専門のミュージアムだけでなく、中世に登場するような素晴らしい武具や甲冑を身に着けた人たちを実際に見ることができるスポットもあります。

訓練を重ねた甲冑男子たちが城内で開催する馬上槍試合も迫力がありますし、ひとつの街をあげて行われる薔薇戦争の再現など圧倒的な数の個性的な甲冑を身にまとう人たちが集まる大変素晴らしいイベントもあります。

実際に近くで見ると、どのように甲冑を身に着けるのか、パーツはどのようになっているのか、見ているだけでもワクワクしました。その楽しみを少しでも分かち合えたらと思い本書を制作しましたが、ありがたいことに十数年の時を経て再評価していただき、また手に取っていただけることになりました。

日本ではあまりないタイプの甲冑本、この機会に読んでいただけたら幸いです。

＜新紀元社担当編集 高山さん コメント＞

個々人が収集した個性豊かな甲冑を着用し、当時を模して剣を交える。

取材を終えた石井さんから、横山さん、トムさん撮影の膨大な数の写真を見せていただいたとき、一瞬でその甲冑姿に魅了されてしまいました。統一感のない甲冑男子たちが激突する姿はやけにリアルで、そのライブ感をできる限りご堪能いただけるよう制作スタッフ一同で写真を選んだ記憶がよみがえります。

今回復刊のお声を頂き、初版発行から10年以上の時を経て、また皆様にご覧になっていただける機会を得られたことをとても嬉しく思います。

現在も当時の様子を再現する中世イベントは開催されています。現地へ赴き、実際に巡ることも可能です。歳を重ねた、あの甲冑男子たちに会えるかもしれません。

【商品情報】

『英国男子甲冑コレクション』

石井 理恵子 (著), 横山明美 (写真), トム宮川コールトン (写真)

販売価格：2,750円（税込）※本体価格2,500円＋250円（消費税）

ISBN：978-4-7753-2266-6

判型：A5判 ページ数：144p

概要：

英国の中世イベントに登場する甲冑男子が大集合!!

英国では、当時の様子を再現する中世イベントが毎年いくつも開催されています。

イベントに集う甲冑男子をイベントレポートを交えながら紹介。

英国男子の個性豊かな甲冑スタイルを堪能できる一冊です!

■ 目次

第1章

Tewkesbury Medieval Festival

ばら戦争「テュークスベリーの戦い」を再現する

テュークスベリー中世フェスティバル

第2章

Medieval Events of Britain

馬上槍試合を再現する英国各地の中世イベント

ケニルワース城

リンリスゴー・パレス

エルサム・パレス

［コラム］

ばら戦争

テュークスベリーの戦い

アーサー王と甲冑

映像化されたアーサー王伝説

ジャウスティングの歴史

甲冑装着の手順

ヘンリー8世の甲冑

エリザベス時代のグリニッジ工房

おすすめのミュージアム

ここでも見られる甲冑コレクション

美しい武具の部屋が見学できるお城

甲冑工房を訪ねて

甲冑を楽しむための映像作品

復刊特別Gallery

■ 予約開始日：2025年12月１日（月）

書泉オンライン：https://shosen.tokyo/apps/note/?e-landing-page=medieval_armours

通常版：https://shosen.tokyo/?pid=189455230

書泉グランデ/書泉ブックタワー/芳林堂書店高田馬場店

■ 予約〆切日：2026年１月5日（月）

■ 商品お届け予定日、店頭発売日：2026年2月上旬ごろを予定

【会社概要】

株式会社新紀元社

ファンタジー、ミリタリー、プラモデル、アニメ、ゲーム、TRPGなどホビーに関わる本を中心に刊行している出版社です。

URL: http://www.shinkigensha.co.jp/

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/

＜参考＞「書泉と、10冊」企画概要と、これまでの販売実績数

昨今、さまざまなネットサービスで過去に出版され、探しても見つからない数々の本が法外な値段で取引されています。「欲しい人が払える分の値段を払う」ということは一見、今の世の中の「当たり前」に見えますが、私たちは「そうではない」と考えます。

ファンの方が熱望するあの名作、私たちも是非お勧めしたいあの名著を「適切な価格」でお届けすることに私たちは挑戦していきます。

そして、それは私たち“本屋”だけでは実現できません。

著者の方々、出版社のみなさま、ファンのみなさま、などご縁のある方と協力しながら、少しずつでもこの挑戦をカタチにしていけると信じています。

この企画を「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という名前にしました。

「書泉と、ご縁ある方で世に送り出す10冊」という願いを込めての企画タイトルです。

この企画で改めておススメしたい本を2023年8月よりお届けしています。

2024年8月までの、第1シーズンでは25の作品を再度世の中に送りだし、総計で2万冊以上を販売することができました。

「書泉と、10冊」 第1シーズン（2023年8月～2024年8月）

「芳林堂書店と、10冊」 第1シーズン（2023年９月～2024年8月）

この後も、この取り組みを一過性ものにせず「書泉と言えば、10冊だよね」「芳林堂書店といえば、10冊だよね」と言っていただけるようなレギュラー企画に育てていきたいと想いを新たに、2024年11月より始めた第2シーズンも、「書泉と、10冊」は無事に10冊を復刊してシーズンを終える事ができました。

「書泉と、10冊」 第2シーズン（2024年11月～2025年10月）

「芳林堂書店と、10冊」 第2シーズン

これにて「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」第2シーズンも目標としておりました10冊（22作品）の復刊を行う事ができました。第2シーズンも総計で１万5千冊以上を販売することができました。

これからも引き続き株式会社書泉では更なる復刊を行ってまいります。

企画にご賛同いただける出版社・著者のみなさまからのお声かけをお待ちしております。

