メイキング映像の豪華特典付！「＃インスタグラビアの女王」似鳥沙也加、完全受注版フォトブック発売決定！

株式会社KADOKAWA

圧倒的な衝撃と美しさで話題を呼ぶ最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』

ふたつの違う側面を収めたアザー版・完全受注生産のハードカバーフォトブックが、2026年3月末に発売決定いたしました。

沖縄の強い光と湿度、吐息の距離感まで、この夏の温度をそのまま閉じ込めた本作。

絵本のようなハードカバー仕様で、手に取るだけで特別な重厚感を感じられる仕上がっています。

『ふれあ、』の刹那感、『ふりる。』の華やかさをあわせ持ちながら、新規カットを多数収録。さらに前作に続き、本作だけのメイキング映像の豪華特典付！



本アイテムは完全受注生産につき、再販・店頭販売はございません。 ぜひこの機会にお申し込みください。

お渡し会イベント開催決定

似鳥沙也加さんへ直接感想を伝えられ、サインも受け取れる特別なイベントを開催いたします。

豪華特典内容は特設サイトにてご確認ください。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322511000519/

【書籍概要】

・タイトル 似鳥沙也加完全受注版フォトブック（仮）

・仕様 A4変形／ハードカバー

・頁数 96Pフルカラー

・価格 5500円（＋10%税）

・特典 メイキング・オフムービー映像付

★予約解禁 2025/12/1/12:00

★予約締め切り 2026/1/30/23:59迄