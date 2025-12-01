メイキング映像の豪華特典付！「＃インスタグラビアの女王」似鳥沙也加、完全受注版フォトブック発売決定！
株式会社KADOKAWA
圧倒的な衝撃と美しさで話題を呼ぶ最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』
沖縄の強い光と湿度、吐息の距離感まで、この夏の温度をそのまま閉じ込めた本作。
似鳥沙也加さんへ直接感想を伝えられ、サインも受け取れる特別なイベントを開催いたします。
ふたつの違う側面を収めたアザー版・完全受注生産のハードカバーフォトブックが、2026年3月末に発売決定いたしました。
絵本のようなハードカバー仕様で、手に取るだけで特別な重厚感を感じられる仕上がっています。
『ふれあ、』の刹那感、『ふりる。』の華やかさをあわせ持ちながら、新規カットを多数収録。さらに前作に続き、本作だけのメイキング映像の豪華特典付！
本アイテムは完全受注生産につき、再販・店頭販売はございません。 ぜひこの機会にお申し込みください。
お渡し会イベント開催決定
豪華特典内容は特設サイトにてご確認ください。
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322511000519/
【書籍概要】
・タイトル 似鳥沙也加完全受注版フォトブック（仮）
・仕様 A4変形／ハードカバー
・頁数 96Pフルカラー
・価格 5500円（＋10%税）
・特典 メイキング・オフムービー映像付
★予約解禁 2025/12/1/12:00
★予約締め切り 2026/1/30/23:59迄