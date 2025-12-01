発売1周年記念！使いきり温熱パッド「温活ほっと」プレゼントキャンペーン開催。冷えないカラダづくりに役立つ4種×2セットを合計10名様に

株式会社ライテック

株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、2025年12月1日から7日までの期間で、使いきり温熱パッド「温活ほっと」のプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

発売から1周年を記念したプレゼントキャンペーン開催！

「温活ほっと」は、蒸気を伴った熱が体を芯までじんわり温める使い切り温熱パッドです。約40℃のあったかい蒸気により、冷えたカラダを優しく温めてくれます。直接肌に触れても熱すぎず乾燥しにくいのが特徴で、仕事中や家事の際も快適にご使用いただける商品です。

この度は発売1周年を記念したプレゼントキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、「温活ほっと」を抽選で10名様に4タイプ（１.首用、２.お腹・腰用、３.ひざ用、４.足裏用）、各2枚ずつプレゼントいたします。温活ほっとの公式SNSをチェックして、ぜひご応募ください。

キャンペーン概要

募集期間： 2025年12月1日(月)～2025年12月7日(日)

プレゼント： 「温活ほっと」4タイプ（１.首用、２.お腹・腰用、３.ひざ用、４.足裏用）

当選者数：Instagram、Xから各5名様

応募方法：キャンペーンにはXもしくはInstagramからご参加いただけます。

応募方法

▼Instagramから参加

1：ライテック公式Instagramをフォロー

2：投稿にいいね！

ライテック公式InstagramアカウントURL：https://www.instagram.com/lightec_inc/

▼Xから参加

1：ライテック公式Xをフォロー

2：投稿をリポスト

ライテック公式XアカウントURL：https://x.com/lightec_inc

コメント投稿した方は当選確率がアップするかも！？

注意事項

【当選発表方法】

当選者様にはInstagramまたはXのDMからお知らせさせていただきます。

※当アカウント以外からこの件に関してご連絡する事はございません。

当アカウントを語る偽アカウントからのDMには十分ご注意ください。

※ご当選された場合、商品の感想をご投稿いただけると大変嬉しいです！

【当選発表時期】

当選者の発表は12月8日(月)以降、順次ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

【プレゼントの発送】

12月中旬以降を予定しています。

【その他】

本キャンペーンへの応募があった時点で、当注意事項に同意いただいたものとみなします。

・非公開アカウントからのご応募は投稿を確認いたしかねます為、対象外となります。

・日本在住の方のご応募に限ります。

・5日以内に当アカウントからのメッセージにご返信いただけない場合、当選は無効となりますのでご注意下さい。

・フォローを取り消した場合やリポストを取り消した場合はご応募対象外となります。

・抽選の状況、方法、当選可否についてのお問い合わせにはお応えいたしかねます。

・当選者確定後に当アカウントより、DMでご住所などをお伺いさせていただき、商品の発送をさせていただきます。

・当選した商品の転売は禁止いたします。

・このキャンペーンはXおよびInstagramが支持、後援、運営、関与するものではありません。

・プレゼント商品は不良が見られる場合を除いて、返品などは行っておりません。

下記の場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

・ご使用の機器、ご利用のアプリケーション等のエラーにより応募できない場合

・コメント投稿、応募によって発生したトラブル

・応募にあたって生じた、いかなる障害

・当アカウント以外から、当選のご連絡や個人情報を求めるDMなどさせていただくことは一切ございません。当アカウント以外との間に生じたトラブルに関しては、一切責任を負いかねますのでご注意ください。

【個人情報の取り扱いについて】

当選者様にご提供いただく可能性のある個人情報（DMでのやり取りに必要なアカウント情報等）は、当社が厳重に管理し、当選の通知、賞品送付および賞品送付に伴う連絡、並びに個人を特定しない形でのサービス向上のための統計データとしてのみ利用させていただきます。

個人情報をお客様の同意なしに第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づいて開示請求された場合はこの限りではありません。

温活ほっと商品概要

価格：

首用 \1240(税抜）/5枚 （1枚あたり\248(税抜)）

お腹・腰用 \1740(税抜）/5枚（1枚あたり\348(税抜)）

ひざ用 \1488(税抜）/6枚（1枚あたり\248(税抜)）

足裏用 \740(税抜）/5組（1組2枚）（1枚あたり\148(税抜)）

タイプ：使いきり

サイズ：男女兼用

香り：無香料

原産国：中国

構成素材：発熱体/鉄粉含有、肌側不織布/ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン

製品HP：https://onkatsuhot.com/

販売サイト：

らびっとらん https://rabbitrun.jp/view/category/ct97

楽天 ONE EIGHTY https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/c/0000000462/

※医療機器ではありません

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/