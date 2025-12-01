【日本救急救命士会後援】【12/21開催】第5回日本病院救急救命士研究会

一般社団法人 日本救急救命士会

第5回日本病院救急救命士研究会

― 医療現場での病院救急救命士の役割と実践を共有する全国フォーラム ―

テーマ：New phase ～医療人としてのNext action～

医師の働き方改革を基にした救急救命士法改正から5年目。病院救急救命士の歴史はまだ浅く

「院内での具体的な業務は？」

「他職種とどう連携すべきか？」

「採用したが役割が曖昧」

といった声が多くの現場から寄せられています。

このような状況を受けて、本研究会では全国の病院救急救命士・医療関係者が一堂に会し、病院における救急救命士の実務・連携・教育・研究の“標準化”と“次の5年に向けた指針づくり”を行う場として開催します。

本研究会では、

・各医療機関の実践、ノウハウ共有

・エビデンスの共有

・多職種協働による業務確立のための議論

・救急医療の質向上と持続可能な雇用モデルの提示

を通じ、病院救急救命士が医療チームの一員として最大限能力を発揮できる未来をともに描きます。

救急医療の新しいフェーズに向け、現場が抱える課題の解決策と、次のアクションをともに考える場となることを目指します。

【開催概要】

大会名： 第5回日本病院救急救命士研究会

会 期： 2025年12月 21日（日） 9:30～16:00（予定）

会 長： 沼田 浩人(日本医科大学多摩永山病院救命救急科)

テーマ： New phase 医療人としてのNext action

会 場： パルテノン多摩（〒206-0033 東京都多摩市落合2丁目35番地）

方 法： ハイブリッド開催（対面・リアルタイムWeb配信）

【演題募集】

＜演題登録＞

下記、「演題登録」ボタンよりお申し込みください。

＜締め切り＞

12月7日(日)17時まで（演題登録期間を延長しました。）

演題登録（12月7日17時まで） :https://forms.gle/H4G4wxjvA972GRuk7

【参加登録】

参加登録は「オンライン参加登録」のみです。

参加予定の方は参加登録期間内に登録をお願いいたします。現地会場での現金，クレジットカードでの決済はお受けできませんので，ご了承ください。

詳細は「１２月２１日参加登録フォーム」よりご確認ください。

1２月２1日参加登録フォーム :https://app.payvent.net/embedded_forms/show/68f222cbb0afec26947cd0bf

【お問い合わせ】

第5回日本病院救急救命士研究会

大会長 沼田 浩人（日本医科大学多摩永山病院）

〒206-8512 東京都多摩市永山１丁目７－１

TEL：042-371-2111（内線：3290）

E-mail：nagayamaemt.group@nms.ac.jp

日本救急救命士会HP :https://www.jelsta.or.jp/

＜日本救急救命士会 とは＞

救急救命士が教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、

救急医療の質の向上を図るとともに、国民の幸福を追求し続けられる環境づくりを推進し、

社会のあらゆるニーズに応える救急救護領域の開発と展開を図ることにより、

国民の安全と安心に寄与することを目的とした団体です。

＜日本救急救命士会 設立の背景＞

救急救命士法が平成３年に制定されて以来、救急救命士を取り巻く環境は大きく変化しました。

高齢化による搬送患者数増加に伴う救急医療需要が増大、医師等の業務負担軽減を目的として、令和３年に救急救命士法の改正が行われ、その活動範囲が医療機関内に拡大されました。

いま救急救命士に期待される役割が急速に拡大し、変化している現代社会において、これらのニーズに応え、職能向上を促進するために、救急救命士の総意をまとめるために「日本救急救命士会」を設立することに至りました。

＜本会と労働基本権（公務員）および地方公務員法との関連について＞

本会は、公務員の労働基本権に関連する内容（団結権・団体交渉権・争議権）の活動は行いません。また、下記の地方公務員法に抵触する行為を行わないため、地方公務員（消防職員）である救急救命士個人が本会に入会することは “地方公務員法に抵触しない” ことを、総務省消防庁救急企画室、そして総務省公務員部に確認いたしております（2023年8月確認）。

関連する地方公務員法と【本会の方針】

第36条第1項関連（政治的行為の制限） 【政治的行為を行わない、政治連盟に加入しない】 第52条第5項関連（職員団体）団体交渉関連 【勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する（労働組合のような）活動をしない】 第38条第1項（営利企業等への従事等の制限） 【報酬等がある場合には、任命権者（市長村長等）の許可が必要であるが、本会は無報酬とする】

＜日本救急救命士会 会員募集＞

日本救急救命士会では正会員ならびに賛助会員を募集しております。

詳細は日本救急救命士会ホームページもしくは、入会案内サイトをご覧ください。

入会案内サイト URL：https://www.jelsta.or.jp/join/