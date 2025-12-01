【12月13日(土)10:00】『採用大全』著書と見つける2026年の採用戦略 | 採用バケツの穴を特定し確実に塞ぐ1.5時間 無料オンラインセミナーを開催

RECRUIT BOOSTER株式会社

「なぜ、うちの会社には人が来ないんだ」



そう嘆く経営者や採用担当者が、今、日本中に溢れています。

・求人を出しても応募が来ない

・やっと内定を出しても辞退される

・入社してもすぐに辞めてしまう

多くの企業が「人材不足だから仕方ない」「大手には勝てない」と環境のせいにしています。

しかし、同じ環境下でも優秀な人材を次々と採用している企業は存在します。

その差は何か？ 「採用プロセスのどこに『穴』が開いているか」に気づいているかどうかです。

本ウェビナーでは、138社の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を体系化した書籍『採用大全』の著者・内藤貴皓が登壇。



あなたの会社の採用活動を「穴の開いたバケツで水を汲む状態」から脱却させ、優秀な人材が確実に溜まる組織へと変革するための具体的戦略をお伝えします。

2026年の採用戦線を勝ち抜くための戦略を、この1.5時間で完成させましょう。

【お申し込み方法】

https://recruitbooster1213.peatix.com/view

上記ページの「チケットを申し込む」ボタンよりお申し込みください。

■ こんな方におすすめです

本ウェビナーは、以下のような課題をお持ちの経営者様・人事責任者様に特におすすめです。

・「採用は人事の仕事」と任せきりにしていたが、成果が出ず焦りを感じている経営者の方

・採用活動を「片手間」で行わざるを得ず、疲弊している人事担当者の方

・「選ぶ側」の意識が抜けず、優秀な人材に選ばれないジレンマを感じている方

・2026年度こそは、場当たり的な採用ではなく「勝てる戦略」を立てたい方



■ 本ウェビナーで得られる3つのこと

単なる座学ではありません。

手を動かし、自社の課題を特定する実践型ウェビナーです。

1.自社の「採用の穴」の特定

参加者特典のチェックリストを使用し、認識・戦略・実行・定着のどこにボトルネックがあるかを可視化します。

2.「選ばれる企業」への転換

「人が来ない」と嘆く他責思考を捨て、優秀な人材を惹きつけるための具体的なアプローチ（採用ブランディング、メッセージ設計など）を学びます。

3.2026年採用戦略のロードマップ

失敗ケーススタディの分析を通じ、自社が明日から取り組むべき具体的なアクションプランを持ち帰っていただけます。

■ 参加者限定特典

☑ 「採用の穴」が見つかるチェックリスト

書籍『採用大全』のエッセンスを凝縮した、自社の採用プロセス診断シートをプレゼント。

明日からの改善に即役立ちます。

■ 開催概要

・日時： 2025年12月13日（土） 10:00～11:30

・会場： オンライン（Zoom）

・参加費： 無料

■ タイムテーブル

・10:00-10:10 オープニング

「穴の開いたバケツ」に水は溜まらない なぜ、多くの企業が「人材不足」を嘆きながら、せっかくの候補者を自らこぼれ落としてしまうのか？ 本書の核心となる「採用の構造的欠陥」について解説します。



・10:10-10:40 講義

実録「4つの失敗ケーススタディ」から学ぶ採用の穴 「年収を上げたのに応募0件だったIT企業」など、実際に起きた残酷な失敗事例を徹底解剖。



・10:40-11:10 実践ワーク

チェックリストを使った「自社課題の特定」と「戦略策定」 参加者特典のチェックリストを使用し、自社の採用プロセスに潜む「穴」をその場で特定。2026年に向けて「どこを・どう塞ぐか」の具体的なロードマップを描きます。



・11:10-11:30 質疑応答・クロージング

著者・内藤による質疑応答やワークで見つかった課題や、日頃の採用の悩みについて、著者がその場で回答・アドバイスを行います。

■ 登壇者プロフィール

内藤 貴皓（ないとう たかひろ） RECRUIT BOOSTER株式会社 代表取締役 1988年生まれ。大学在学中の20歳から大手教育企業で営業職としてキャリアをスタート。出版社での広告営業を経て、株式会社FiNC Technologiesへ入社。人事戦略部にて中途採用（エンジニア/デザイナー）、評価制度設計業務に従事。その後、WEINグループに創業メンバーとして参画。2021年1月に株式会社CHEMIを設立し代表取締役に就任。2025年10月にRECRUIT BOOSTER株式会社に社名変更。 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を体系化した著書『採用大全』（総合法令出版）を出版 。



※ご注意

本イベントは、経営者・人事責任者・採用担当者向けの内容となっております。

同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。