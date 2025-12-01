株式会社PBB（所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F、代表取締役社長：古野孝志）は、公益法人・学校法人・社団法人・財団法人に特化した求人サイト「パブリックキャリアポート」（ https://publiccareerport.com/ ）を、2025年12月1日に正式リリースいたしました。同サイトは、一般の求人メディアでは十分にリーチできない技術職や研究職・教員講師といった専門性の高い人材へ直接アプローチすることができます。非営利法人限定の採用プラットフォームで、求人掲載は完全無料。応募対応・面談調整などの採用オペレーションはPBB側が代行し、採用担当者の負担を大幅に削減します。

■ 非営利法人の採用課題に特化

財団法人・社団法人・学校法人では、専門職人材の確保が年々難しくなっています。一般媒体で埋もれやすい専門職求人を、適切なターゲット層へ届けるための特化型プラットフォームとして本サービスは誕生しました。PBBは、創業27年の採用支援実績と数千名規模の登録データベースをもとに、現在150社以上の非営利法人と取引し、人材紹介・派遣で多数の実績を保有しています。

■ 「パブリックキャリアポート」の主な特長

● 非営利法人に特化した国内初クラスの求人メディア● 求人掲載は完全無料（成果報酬型）● 都内だけでなく、地方エリアもカバー● Indeed・スタンバイ・求人ボックスなど外部媒体と自動連携●雇用形態不問（正職員・嘱託職員はもちろんアルバイトや派遣スタッフの求人掲載が可能）● 応募対応・面談調整をPBBが代行● アクセス解析による採用戦略の可視化●財団法人・学校法人・社団法人で働きたい方の仕事探しを支援

■これまでの入社実績

・国際事業行う公益財団法人：正職員3名、嘱託職員4名など専門職入社・国際的な学校法人（大学）：正職員4名登用、派遣職員10名、事務局など入社実績多数・スポーツ財団法人：経理専門職入社・医療系一般社団法人：管理部門、役員秘書などの入社・青少年支援の公益財団法人：事務局対応などの入社

■ 今後の展開

・掲載法人数の拡大（2026年末までに300社）・地方の財団法人、学校法人、社団法人の支援数増（地域活性化、地方創生）・専門職向けキャリアイベントの開催・動画求人など情報発信機能の拡充・採用DXツールとの連携

■ サービス概要

名称：パブリックキャリアポート

https://publiccareerport.com/

サービス開始日：2025年12月1日対象：財団法人・社団法人・公益法人・学校法人料金：求人掲載無料（成果報酬型）対応時間：9:30～18:30

■ お問い合わせ先（一般向け）

パブリックキャリアポートTEL：03-6403-1979Email：hr@probank.co.jp受付時間：10:00～18:00

■ 会社概要

会社名：株式会社PBB所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F代表者：代表取締役社長 古野孝志事業内容：人材派遣・人材紹介・採用支援・法人向け人材プラットフォーム運営URL：https://www.probank.co.jp/