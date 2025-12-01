バスケYouTuber の先駆者「ともやん」が遂にスキンケアアイテムをプロデュース！ライフスタイルを反映させた『MOIZ（モイズ）』として、12月1日(月) ブランドローンチで2つのアイテムを発売！

株式会社フランネルLazy Lie Crazy【レイクレ】ともやん

株式会社フランネル(本社：大阪市中央区 代表取締役：柏尾耕資)は、Lazy Lie Crazy【レイクレ】のメンバーでもあり、男女問わず絶大な人気を誇るバスケYoutTuber「ともやん」プロデュースのスキンケア化粧品ブランドの『MOIZ（モイズ) 』をローンチし、第一弾として2種のスキンケアアイテムを2025 年12月1日（月）12:00 よりMOIZ 公式オンラインストア F.room(エフルーム) https://f.-room.jp にて販売開始いたします。

『MOIZ』は、〈スキンケアをあまりしてこなかった方にも、“まずはじめに安心して使えるブランドで

ありたい”〉という、ともやん本人の想い、ライフスタイルそのものを反映させた日本製のスキンケア

化粧品ブランドです。

第一弾として、“本当に続けられるスキンケア” として何度も試作を重ね、実際にともやんが使い続けながら試行錯誤し、完成にまで至ったMOIZ SKIN CARE LOTION（化粧水） とMOIZ SKIN CARE MILK（乳液）を展開いたします。

当社は、ともやんの想いを形にするべく、「シンプル」「安心」「日常」をテーマに企画、デザイン、生産、サイト構築、物流システムなどの支援を行い、企画から発売まで約1年、ブランドローンチに至りました。

『MOIZ』コンセプト、特徴

“男性も自然体で、自分らしく肌を整えられる文化をつくりたい” というYoutuber「ともやん」の想いをもとに、毎日使える安心設計で、はじめての肌ケアにもやさしい使用感であなたに寄り添う化粧品を目指しました。

『MOIZ』商品ラインナップ

MOIZ SKIN CARE LOTION (化粧水)

販売価格：2,860円(税込)

《はじめての肌ケアにも。やさしい使用感で満たす、高保湿化粧水》

毎日安心して使えることを最優先に考えた、肌にやさしい設計の化粧水。

MOIZ SKIN CARE MILK (乳液)

販売価格：3,080円(税込)

《肌を優しく守る。うるおいを閉じ込める、高保湿乳液》

毎日使える安心設計で、後に引かない使い心地にもこだわった乳液です。

ブランドローンチを記念し、MOIZ 公式オンラインストア F.room(エフルーム) https://f-room.shop/pages/moiz にて、MOIZ商品をお買い上げいただいたお客様に「ともやんプロマイドポストカード」を1枚プレゼント！

※MOIZの商品をご購入された方が対象となります。

※プロマイドポストカードは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※1回のご注文につき1枚のプレゼントとなります。

ともやんからのコメント

「肌の悩みは、見えない自信を奪っていく。」そう感じたのは、自分自身がカメラの前に立ち続ける中で、肌のコンディションに一喜一憂していた頃でした。

「スキンケアは女性のもの」そんな固定観念がまだ残る中で、“男性も自然体で、自分らしく肌を整えられる文化をつくりたい。” その想いから、MOIZ（モイズ） は生まれました。

ブランド名「MOIZ」は、「MZ（まず）」＋「OI（01 ／はじめに）」を組み合わせた造語です。

スキンケアをあまりしてこなかった方にも、“まずはじめに安心して使えるブランドでありたい” という願いを込めています。

企画から発売まで、約1年。何度も試作を重ね、実際に使い続けながら、

“本当に続けられるスキンケア” を目指しました。

どんな日も、自分を整える時間を、少しでもポジティブに。

MOIZ が、あなたの毎日の“最初の一歩” になれたら嬉しいです。

ープロフィールー

自身はYouTube チャンネル登録者数260万人を超えるLazy Lie Crazy【レイクレ】のメンバーであり、「ともやん」のハンドルネームで様々なバスケットボール関連の動画を中心に個人でもYouTube で活動し、登録者数は62万人。（2025年11月現在）

高校時代はインターハイやウインターカップでも活躍し、現在はバスケットボールカルチャーを軸にしたアパレルブランド「&RSON」も展開している。

YouTube ：https://www.youtube.com/@tomoyan6/featured

X：https://x.com/tmyndayo

Instagram：https://www.instagram.com/tmyndayo/(https://www.instagram.com/tmyndayo/?hl=ja)

TikTok：https://www.tiktok.com/@tmyndayo

株式会社フランネル Tokyo Office

〒108-0075 東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504

お問い合わせ：promotion@flannel0228.com

●MOIZ OFFICIAL ONLINE STORE

https://f-room.shop/pages/moiz

●MOIZ BRAND OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/_moiz_official_/