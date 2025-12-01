スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、2025年12月2日（火）～12月9日（火）の期間、格闘技・フィットネス製品など3万円相当の人気商品を詰め合わせた豪華景品が抽選で当たる「RDXプレミアム 感謝キャンペーン2025」を開催します。また、公式ストア限定で人気商品の詰め合わせが破格で手に入る感謝セールも12月10日(水)より開催します。

「RDXプレミアム 感謝キャンペーン2025」応募概要

2025年はおかげさまで多くの方にRDX製品をお求めいただき、認知度が大きく広がった1年となりました。このような結果を踏まえ、感謝の気持ちを込めて本キャンペーンを初めて開催することとなりました。キャンペーンは、Instagramにて格闘技・フィットネスの2アカウントで開催します。Cycleが運営する「RDX® SPORTS」の公式Instagramアカウント（格闘技・フィットネス）をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」するだけで参加できます。すでにアカウントをフォローしている方は「いいね」のタップのみで応募することができます。期間は2025年12月2日(火)～2025年12月9日(火)23:59まで。当選者の発表は当社アカウントから、DMにてお知らせします。

■Instagramでの応募概要〇応募方法：１．当社Instagramアカウント（@rdx_japan)、(@rdx_japan_fitness)をフォローする２．当社Instagramアカウントのキャンペーン投稿に「いいね！」をタップする※リポスト、コメントをすれば当選確率が上がります。〇応募期間：2025年12月2日(火)～2025年12月9日(火)23:59まで。〇応募資格：アカウントが公開設定の方（非公開の方は対象外となります）ダイレクトメッセージでやり取りができる方〇賞品：各3名様にプレゼントRDX格闘技お楽しみ袋（3万円相当）RDXフィットネスお楽しみ袋（3万円相当）・同封アイテムやカラーはランダム・サイズのみお選びいただけます（対応商品に限る）※応募はご本人のInstagramアカウントにて行ってください※お楽しみ袋の内容およびカラーはお選びいただけません※在庫状況により内容が変更となる可能性がありますその他、注意事項は各キャンペーン投稿をご確認ください。

感謝セール 開催概要

RDXの人気製品がお得にお買い求めいただける感謝セールを12月10日(水)より開催いたします。目玉企画として人気製品を詰め合わせたセットを格闘技・フィットネスそれぞれ用意しております。価格は9,980円(税込)で約3万円相当のお得なセットとなっており、販売は公式ショップにて行います。その他にも全商品10％OFFや6,000円以上の購入で折りたたみボトル「PocketBottle」のプレゼントなど、特典が目白押しとなっているセールです。〇開催期間2025年12月10日(水)～12月16日(火) 無くなり次第終了〇セール企画・約3万円相当の人気商品詰め合わせセット 2種(格闘技・フィットネス)・全商品10％OFF・2個以上購入でさらに5%OFF・6000円以上購入で「PocketBottle」プレゼント〇販売サイト・公式ショップ：https://rdxsports.jp/

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシング用品は一般には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。プロ用のグローブは2～3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすい特性があります。『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、世界特許を取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品の開発に成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsportsjapan.info/・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

