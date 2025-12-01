地域振興や発信力強化に貢献する株式会社Grass Family.（本社：神奈川県海老名市、代表：荻野 孝史、以下「当社」）の代表 荻野が、北海道上士幌町の地域ブランディングアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。今後荻野は、大手広告会社での豊富な経験や自治体のブランディング支援の実績を活かし、北海道上士幌町における地域ブランディング戦略の構築に取り組んでまいります。

■就任に至った背景：”上士幌町”を全国区へ！”まち全体のブランディングを実現へ

上士幌町は兼ねてより株式会社Another worksが提供する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じ、地域ブランディングアドバイザーを募集していました。そしてこの度、選考を経て当社代表の荻野が就任いたしました。

上士幌町では、ふるさと納税制度を早期から導入し、SNS活用や東京での感謝祭等により、本町のファンを着実に増やしてきました。また、地域商社の設立など、新たな試みにも積極的に挑戦しています。一方で、個別の観光スポットや取組の認知度はあるものの、それらが「上士幌町」と強く結びついて認識されていないという課題を抱えています。観光資源だけではない、町の歴史や未来、先進的な取組などのあらゆる資源を用いた、「まち全体」としてのブランディングが必要とされています。荻野は、大手広告会社での広告制作やイベント企画の経験に加え、起業後には自治体のSNSやブランディング強化にも携わってまいりました。これらの経験を活かし、今後は上士幌町の地域ブランディングアドバイザーとして、”上士幌町”ブランディング戦略の方向性の作成支援の構築に貢献するとともに、関係人口の創出・持続可能なまちの姿をつくることに尽力してまいります。（任期：令和7年10月9日～令和8年3月31日）

■上士幌町 ご担当者様からのコメント

このたび、上士幌町の地域ブランディングアドバイザーとして荻野孝史さんをお迎えできること、町職員一同、大変うれしく思っています。

上士幌町は、「北海道」と聞いて皆さんが思い浮かべるような、広大な酪農・畑作地帯と、どこまでも続く樹海が広がる、十勝地方北部に位置する町です。豊かな自然や資源に恵まれ、小さな町ながら観光スポットや特産品、アクティビティも豊富です。さらに近年では、SDGsやゼロカーボン、デジタルなど先進的な取組も高く評価されています。しかし、こうした個々の資源や活動が、“まち全体”のイメージとして十分に結びついていないことが私たちの課題となっています。だからこそ、「上士幌町らしさ」を町外の皆さんにはもっと知っていただきたいですし、町民のみなさんには改めて誇りを持っていただけるような発信が必要だと考えています。

荻野さんはプロモーションやブランディングの分野で幅広いご経験をお持ちで、「地域の方々と一緒につくるブランド」を大切にされています。この新たな力を得て、私たちは“上士幌らしい”魅力を再発見し、町外の方々はもちろん、町民の方々にもワクワクしていただけるような仕掛けづくりに取り組んでまいります。

皆さんに“この町が好き！”と心から思っていただけるよう、全力で進んでいきます。上士幌町の次なる展開に、ぜひご期待ください。

■代表荻野からのコメントと経歴

＜コメント＞様々な挑戦をしている上士幌町の魅力を、私自身も楽しみながら魅力を引き出してまいります。

私は、「モノ・コトではなく『人』をつないで新たな価値（サプライズ）をつくる」というミッション・ビジョンを実現すべく、15年以上勤めた博報堂を卒業する決断をして、自身でGrass Family.を起業しました。

東京2020オリンピック聖火リレーに携わったことをきっかけに、全国各地を実際に巡った中で、多くの地域にはまだ知られていない素晴らしい魅力が眠っていることに気づきました。特に、知名度があまりない市町村ほど、人脈・資金・知恵の不足により、その魅力が十分に発信されていない現状を感じずにはいられませんでした。

こうした地域の価値を持続可能な形で「魅せる」ためには、都市部だけでなく他の地域ともつながりながらPRすることが重要だと実感し、起業を決意しました。地域の方々だからこそ知る「内の視点」と、外部の視点だからこそ気づける「外からの視点」を大切に、上士幌町の皆様と一緒にまちのブランディング戦略の構築に貢献してまいります。

＜経歴＞2006年 株式会社 博報堂に入社。ビジネスプロデュース職にて通信会社、通信教育会社、自動車会社といった大手得意先で広告制作、イベント実施、インナーブランディングなど多領域にわたる経験を積む。その後、約5年間 トヨタ自動車 株式会社に出向し、東京2020オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー枠におけるコンセプト立案～アクティベーション計画まで従事し、2021年には東京2020大会組織委員会、他パートナー、各地方自治体とも連携しながらコロナ禍における聖火リレー沿道盛り上げ施策を日本全国で実施。2022年7月、約16年間勤めた株式会社 博報堂を卒業。同年12月 株式会社Grass Family.創業。

■株式会社Grass Family.

私たちGrass Family.は「地域を笑顔に、日本を元気に」「未来が楽しみになる『選択肢』『可能性』をつくりだす」をミッションに掲げています。自治体や民間企業に対して課題の整理からブランディング、プロモーションの実施、効果検証まで行う「地域プロデュース事業」と、地域と都市部や地域と地域をつなぐ自社事業「地域コンテンツ事業」を提供しています。

社名：株式会社Grass Family.代表：荻野 孝史所在地：神奈川県海老名市中央1-16-31 A&NIビル1階HP：https://grass-family.co.jp/