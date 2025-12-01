吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した日曜日のおばんざい 惠がオープンした事を報告します。70歳の女性店主が人生で初めて開いた飲食店。営業日は日曜日のみ。提供するのは、派手さを抑えた、季節の恵みを活かしたおばんざいと家庭料理のコースです。本店は、長年家族のためだけに料理を作り続けてきた母と、母のために飲食の修行に出ていた娘が二人三脚で始めた、小さな挑戦の場でもあります。

開店の背景

店主は今年70歳。これまで飲食店での経営経験はなく、料理はすべて家庭の中で作られてきました。「自分の店なんて無理よ」そう話していた母に対し、修行を積んだ娘が背中を押し、“いつか”ではなく“いま”やる決断をしました。年齢を理由に夢を諦めがちな現代において、「挑戦は何歳からでも遅くない」というメッセージを、無理のない営業スタイルで体現する取り組みです。

提供内容の特徴

・旬の野菜や食材を使ったおばんざい・煮物を中心とした、家庭の知恵が詰まった料理構成・週替わりの8種前後のコーススタイル・日常に寄り添う、落ち着いた味付け大量調理や回転率を重視せず、「ゆっくり食べ、ゆっくり話す時間」を大切にしています。

メニュー

ある日のコース 3,500円(税込)【おばんざい】・白菜としらすの柚子塩和え・かぶと海老のあんかけ・ほうれん草の炒り豆腐・ごぼうと豚肉の甘辛炒め・薬味たっぷり冷奴【主菜】・おでん盛り合わせ【ご飯】・焼きおにぎり（醤油）【甘味】・シューアイス

店舗情報

店名：日曜日のおばんざい 惠営業日：日曜日のみ（年内は12月21日まで）営業時間：16:00～／19:00～（完全予約2時間制・入替制）価格：おばんざい8種コース 3,500円（税込）※現金のみ住所：東京都杉並区荻窪5-24-7 荻窪ビル3F うたたね内Instagram https://www.instagram.com/nitiyoubinoobannzai/※予約はInstagram DMまで

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。