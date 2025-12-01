¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¾Ò²ð¡ªËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÂç¾Þ¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¿²½É¼«ºß¡Ù¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÃ«ÂôÀ½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«ß·ÏÂÉ§¡Ë¤ÎËÉºÒ¿²¶ñ¡Ö¿²½É¼«ºß¡×¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¥»¥¤¥«¡ª¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÂç¾Þ2025ËÉºÒÍÑÉÊÉôÌç¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢°æ¾åÀ¶²Ú¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬Æ±À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¥ê¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¼Â±é¡ª
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¨¥¢ー¥Þ¥Ã¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Â±é¡£¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÎ¤Î¶ÊÀþ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¿²¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤ÄA4¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡Ö¿²½É¼«ºß¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢A4¥µ¥¤¥º¡ÊW220¡ßH297¡ßD110mm¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ýÇ¼À¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë4Ì¾Ê¬¤Î¿²¶ñ¥»¥Ã¥È¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡§- ËÜÃª¤ä°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ëA4¥µ¥¤¥º- ¥¨¥¢ー¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¢¥ë¥ßÌÓÉÛ¡¢ÉÔ¿¥ÉÛ¥·ー¥Ä¡¢¼ªÀò¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Î¥»¥Ã¥È- °ÂÈÝ³ÎÇ§¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤- Áí½ÅÎÌ1,800gÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö4¿ÍÊ¬¤Î¥»¥Ã¥È¤¬A4¥µ¥¤¥º¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤Î¼ÂÍÑÀ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ
- À½ÉÊÌ¾¡§¡Ö¿²½É¼«ºß¡× ST#9101- ¼õ¾Þ¡§ËÉºÒ¥°¥Ã¥ºÂç¾Þ2025 ËÉºÒÍÑÉÊÉôÌç ¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ- ²Á³Ê¡§14,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë- ÆâÍÆÊª¡§ - ¥¨¥¢ー¥Þ¥Ã¥È - ´Ê°×¥¢¥ë¥ßÌÓÉÛ - ÉÔ¿¥ÉÛ¥·ー¥Ä - ¶õµ¤Æþ¤ì - ¼ªÀò - ËÉÈÈÍÑ¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë - °ÂÈÝ³ÎÇ§¥¬¥¤¥É- ¼ÁÎÌ¡§1,800g- ÂÐ±þ¿Í¿ô¡§4¿ÍÊ¬´ë¶È¤ÎBCPÂÐºö¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈòÆñ½ê±¿±Ä¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£https://www.tanizawa.co.jp/products/a4_bousai/
²ñ¼Ò¾ðÊó
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Ã«ÂôÀ½ºî½ê- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·ÉÙ2-15-5 RBMÃÛÃÏ¥Ó¥ë6F- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«ß·ÏÂÉ§- ÅÅÏÃ¡§03-3552-5581¡ÊÊ¿Æü9:00～17:30¡Ë- URL¡§https://www.tanizawa.co.jp/ÊüÁ÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·media¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£