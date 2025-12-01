PASONA Awaji World Ballet 11·î¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª ¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ£¤ëÌ¾ºî¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ù11·î29Æü³«Ëë
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦·Ý½ÑÊ¸²½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ÈÌ´¤Î²Í¤±¶¶ ¡É¤È¤Ê¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¹ñÆâ¥À¥ó¥µー¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPASONA Awaji World Ballet¡×¤Ï¡¢¿·ºî¸ø±é¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ù¤ò11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢µì¥¢¥½¥ó¥Ö¥ì¥Ûー¥ë¡ÊÃ¸Ï©»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢11·î¡¢12·î°ìÉô¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾å±é¤¹¤ë¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¼ã¤¤ÃË½÷¤ÎÎøÊª¸ì¤Èµ³»Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤¬·«¤ê¹¤²¤ëËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤ÊÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢11·î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£¼çÌò¤Î¥¥È¥êÌò¤Ë¥Í¥ê¥¢¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡¢¥Ð¥¸¥ëÌò¤Ë²£ÅÄÁÖËá¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê10¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬³§ÍÍ¤òÌ´¤È¾ðÇ®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼çÌò¤Î¥¥È¥êÌò¤È¥Ð¥¸¥ëÌò¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£³Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ò¡¡·Þ¤¨¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤·¤Æ¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼çÌò¤¬À¸¤ß½Ð¤¹É½¸½¤Î°ã¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ì¥¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´²ÈÂ²¤´Í§¿Í¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ï¤»¤Î¾å¡¢µì¥¢¥½¥ó¥Ö¥ì¥Ûー¥ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ã¥Ð¥¸¥ëÌò¡¿²£ÅÄÁÖËá¡äº£²ó¤Ï¤³¤ÎÍÍ¤Êµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÄº¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¸¥ë¤Î³èµ¤¤¢¤ë¾ðÇ®¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥¥È¥êÌò¡¿¥Í¥ê¥¢¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡ä¥¥È¥ê¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë»É·ãÅª¤ÊÌò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏÂçÃÀ¤Ç¾ðÇ®Åª¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥È¥ê¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÏÉñÂæ¾å¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¼«Í³¤ò´¶¤¸¡¢²»³Ú¤ä´ÑµÒ¤È¤Î¿¼¤¤°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥¨Ì¾ºî¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¸ø±é¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ù³µÍ×
ÆüÄø¡§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë»þ´Ö¡§15¡§00³«±é¡Ê14¡§30³«¾ì¡Ë¤è¤êÌó1»þ´Ö30Ê¬ ½Ð±é¼Ô¡§¡ã¥À¥ó¥µー¡ä ¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¢¨²¼µ¤Ï11·î¸ø±é¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î6Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¥¥È¥ê¡¿¥Í¥ê¥¢¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¥Ð¥¸¥ë¡¿²£ÅÄÁÖËá¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¿¿Ë»³°¦Èþ¥¨¥¹¥Ñー¥À¡¿ÁÒÃÒÂÀÏ¯¥¥È¥ê¤ÎÉã¡Ê¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡Ë¡¿¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥í¥â¥ô¥£¥Ä¥ー¥¬¥Þー¥·¥å¡¿¥ª¥ì¥¯¥·ー¡¦¥´¥®¥Ã¥¼³¹¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡¿¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ô¥©¥í¥³¥Ó¥Ê¡¡¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¡¿¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥³¿¹¤Î½÷²¦¡¿¿Ë»³°¦Èþ¥Õ¥ì¥ó¥É¡¿¥¹¥ô¥§¥È¥éー¥Ê¡¦¥·¥å¥ê¥Ò¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥ì¥Õ¥¯¥Ã¥È¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¿ÉÚËÜ¸Ï©¥µ¥ó¥Á¥ç¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¿ÅÄ¸¶½Ù¡ã±éÁÕ¡ä²»³ÚÅç¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ã¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡ä¿Ë»³°¦Èþ²ñ¾ì¡§µì¥¢¥½¥ó¥Ö¥ì¥Ûー¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô´ä²°2942-17¡ËÎÁ¶â¡§°ìÈÌ¡¿4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®Ãæ¹â¹»À¸¡¿2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Ì¤½¢³Ø»ù°Ê²¼Æþ¾ìÌµÎÁURL¡§https://www.awajiballet.com/¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡¡teket¡Ê¥Æ¥±¥È¡Ë¼«Í³ÀÊ¡¿https://teket.jp/6378/58392»ØÄêÀÊ¡¿https://teket.jp/6378/58396¡¡±¦µÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¡050-3816-3651Ìä¹ç¤ï¤»¡§TEL¡¡050-3816-3651¡Ê9¡§00～18¡§00¡Ë¢¨ÌÚÍËÄêµÙÆüE-mail¡¡awajiballet@pasonagroup.co.jpÈ÷¹Í¡§Æ±Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸µ¥ー¥¦¹ñÎ©¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅÎÁ¶â¡¿»²²Ã 2,500±ß¡¢¸«³Ø 1,000±ß»þ´Ö¡¿12¡§45～14¡§00
¡ãPASONA Awaji World Ballet¤È¤Ï¡ä
2022Ç¯¡¢À¤³¦¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿2Ì¾¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤È¡¢À¤³¦Åª¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー ¿Ë»³°¦Èþ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖPASONA Awaji World Ballet¡×¡£¸½ºß¤Ï ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥Ð¥ì¥¨¤Î¥À¥ó¥µー¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¹ñÆâ¥À¥ó¥µー¤ò´Þ¤àÁíÀª16Ì¾¤¬½êÂ°¤·¡¢¹ñ¶¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×¤È¡Ö´¶¼Õ¡×¤ò¹þ¤á¤¿ÉñÂæ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹https://www.awajiballet.com/