アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2025年12月13日（土）に沖縄県浦添市で開催される「飲酒運転ゼロを目指す地域研修ーアルコール問題の視点からー」に、代表取締役杉本哲也がゲスト講師として登壇することをお知らせいたします。

https://recovery-circle.okinawa/ddp2025/

本研修は、依存症リカバリーサークルが主催し、公益社団法人沖縄県地域振興協会および浦添市が後援する無料の地域研修です。アルコールの影響に対する正しい理解と予防意識の向上を目的としており、お酒との上手な付き合い方や、安全に楽しむためのポイントを専門講師や体験談を通じて学ぶことができます。 当日は、一般社団法人おきなわASK代表の大田房子氏がメイン講師としてご登壇されます。大田氏による飲酒運転防止や依存症予防の講話の後、当社代表・杉本がゲスト講師として登壇し、「年末年始に向けた飲酒運転防止の実践」をテーマに、現場で起きている課題とアルコール・インターロックを活用した対策をお伝えします。【概要】日時：2025年12月13日（土）13:00-16:00 ※12:30受付開始場所：浦添市ハーモニーセンター（浦添市安波茶2丁目3-5）対象：企業・団体・支援者・住民など、どなたでも参加可能定員：各回50名（先着順）費用：無料主催：依存症リカバリーサークル後援：公益社団法人沖縄県地域振興協会、浦添市皆様のご参加を心よりお待ちしております。■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_ilX：https://x.com/tokai_denshiLine：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。https://transport-safety.jp/archives/26257 ■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイトアルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/