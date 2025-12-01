TOKAI RADIOは12月7日(日)26時15分～29時00分に、特別番組「なごやか寄席 with urban jazz night」を放送する。1974年4月に公開録音が始まった「なごやか寄席」は、一流の噺家による本格落語をじっくり楽しめる番組として人気を集め、1999年まで多くのファンに愛され続けた。今回の特別番組では、当時のライブ録音をそのままに、名人の落語と心地よいジャズを届ける。進行は、源石和輝（TOKAI RADIOアナウンサーの）が務める。

落語界初の人間国宝・五代目柳家小さんの「粗忽長屋」

26時台は、1983年に中電ホールで録音した、五代目柳家小さんの「粗忽長屋」を送る。五代目柳家小さんは、大正4年長野県生まれ、昭和8年に四代目柳家小さんに入門し、昭和25年に五代目を襲名。平成7年には落語界初の人間国宝となった。「粗忽長屋」は、五代目柳家小さんの得意の演目。長屋住まいのあわて者のやりとりが聴きどころだ。

「笑点」の司会でも人気を集めた、五代目三遊亭圓楽の「宿屋の富」

27時台は、1974年に名相銀ホールで録音した、五代目三遊亭圓楽の「宿屋の富」を放送する。五代目三遊亭圓楽は、昭和8年東京生まれ。昭和29年に六代目三遊亭圓生の弟子となり、昭和37年に五代目を襲名。「笑点」の司会でも人気を集めた。落語「宿屋の富」は、金のない男がほら話から富くじを買わされ、思わぬ大当たりを引き当てる痛快な一席。

ラジオやテレビでも活躍、初代金原亭馬の助の「厩火事（うまやかじ）」

28時台に送るのは、1975年に中小企業センターで録音した、初代金原亭馬の助の「厩火事（うまやかじ）」。初代金原亭馬の助は、昭和3年東京生まれ。昭和19年に五代目古今亭志ん生に入門し、昭和30年に初代を襲名した、ラジオやテレビでも活躍した人気の落語家。「厩火事（うまやかじ）」は、夫婦げんかを仲人に相談する髪結い女房の滑稽なやり取りが聴きどころだ。

名古屋に一流の噺家を招き公開録音として放送した長寿番組 「なごやか寄席」は、2009年に開局50周年記念としてCD化された。今回の特別番組は過去の貴重な音源と、ジャズ番組「urban jazz night」がコラボし、昭和の名人芸とジャズの響きが織りなす贅沢な時間を楽しめる番組となる。

https://www.tokairadio.co.jp/sp/ws25_nagoyaka_jazz.html

【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■番組タイトル：なごやか寄席 with urban jazz night■放送日時：12月7日(日)26時15分～29時00分■DJ：源石和輝■TOKAI RADIO公式X：@tokairadio※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる