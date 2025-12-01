株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、2027年度の小学校入学者向けランドセルの新作ラインナップ公開と販売開始に関するスケジュールを発表しました。従来モデルの継続販売に加え、新色や新商品を含む全78種類のラインナップを順次公開し、2025年12月から2026年2月にかけて全国での展示・販売をスタートいたします。

詳細販売スケジュール - ご予約・購入計画の目安に

- 2025年12月19日： - 2027年度モデル一部ラインナップ公開- 2026年1月14日： - 名古屋本店・渋谷店・心斎橋店の来店予約受付開始- 2026年1月27日： - 新商品を含む2027年度モデルの全ラインナップ(78種類)正式公開 - オンラインショップでの先行予約スタート- 2026年1月31日～2月1日： - 「2027 ランドセル工業会 新作発表会」出展 - 会場：ベルサール新宿セントラルパーク- 2026年2月7日～11日： 村瀬鞄行ランドセル 新作先行予約会 - 会場：カリモク家具 本社ショールーム【40周年記念１階特設会場】- 2026年2月13日： - 直売店舗での実物展示・販売スタート

充実のラインナップと特長

2027年度モデルでは、カタログ掲載商品数が前年の61種類から78種類へと約28%増加し、選択肢が大幅に拡充されました。

「こどもワクワク！パパママなっとく」をコンセプトに、リュックよりも軽く感じられる設計と、雨にも強い革素材という特徴を両立しています。

特に人気の高いシリーズとして、伝統と機能性を追求した「匠」シリーズ、新しい収納形状と使いやすさを重視した「NEW SHAPE」シリーズなどがあり、素材や仕上げにもこだわりが見られます。女子向けではピンクやラベンダー、サックスブルーが人気上位を占め、男子向けではネイビーやブラック×ブルー、ブラック×レッドの組み合わせが支持を集めています。

村瀬鞄行のランドセルは、立ち上がり背カンによる体へのフィット感と負担軽減、「Yライン背当て」による優れた通気性など、子どもの身体に配慮した設計が特徴です。また、10mm厚の衝撃吸収Mクッションを採用し、長時間の使用でも肩や背中への負担を軽減する工夫がなされています。

来店・カタログ請求について

実際に商品を手に取って確認したい方向けに、工場・本社併設の名古屋本店をはじめ、東京・渋谷、大阪・心斎橋の直営店での展示・販売を行います。全国各地の取扱店や展示会情報も随時公開予定です。

なお、2027年度ご入学者向けカタログの請求受付も始まっており、オンラインショップから無料で申し込むことができます。(2026年2月以降のお届けとなります。)

会社概要

- 会社名：株式会社村瀬鞄行- 所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10- 代表者：村瀬靖人- 事業内容：ランドセルをはじめとする学生鞄、革製品の企画・製造・販売- 直営店舗：名古屋本店、渋谷店、心斎橋店- 公式サイト：https://www.murasekabanko.co.jp/

