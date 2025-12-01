【AIで帳票作成を自動化】電子契約eformsignがAIアシスタントを発表

日本フォーシーエス株式会社

日本フォーシーエス株式会社（東京都港区、代表取締役：南昌龍）は、電子契約サービス「eformsign（イーフォームサイン）(https://www.eformsign.com/jp/index.html)」に搭載予定のAIアシスタント機能について、一定の利用者に先行して実務環境での利用を依頼しました。その結果、1か月の利用で80％以上が「業務が飛躍的に効率化した」「作業時間が大幅に削減された」と回答するなど、高い評価が寄せられています。

今回発表したAIアシスタントは、大規模言語モデル（LLM）を活用したFORCS独自の技術により開発された、実務特化型の帳票自動生成AIです。帳票を解析して入力項目やワークフローを自動生成する機能は、電子文書領域でも先進的な取り組みであり、26年1月から提供開始を予定しています。

新機能の特長

AIアシスタントは、帳票作成に必要な作業を自動化するために設計されたAI機能です。今回高い評価を得た理由のひとつが、この「文書構造の自動化精度」にあります。

AIアシスタントは、アップロードされた文書を読み取り、入力項目、ワークフローといった構造を自動で認識し、電子帳票として最適な形に生成します。

複雑な帳票でも、AIが構造を正確に判断して自動配置するため、従来は担当者が手作業で行っていた設定作業の多くを削減できます。利用者からは、「AIが生成した内容の精度が高く、修正が最小限で済む」といった声が寄せられており、書式作成にかかる工数が従来比で90％以上短縮されたケースも確認されています。

AIアシスタントでは、基本分析と高度な分析があります。

・基本分析：帳票内の入力項目の自動配置が可能です。

・高度な分析：基本分析の入力項目の自動配置に加え、入力項目の属性（日付、署名欄、テキストなど）やワークフローまで自動で設定が可能です。そのため、複雑な帳票や承認フローが多い帳票は高度な分析を利用することで、細かい設定要らずでAIアシスタントで簡単に帳票作成できます。

今後の展望

日本フォーシーエス株式会社は、AIアシスタントにさらなる機能を段階的に追加する計画です。AIが文書の構造や文脈を理解することで、文書作成の提案、書式の改善支援、文書内容の整合性チェック、入力項目の最適化アドバイスなど、“実務を支えるAI”としてより高度な支援を行う機能を実現していきます。

電子署名を提供するだけのサービスではなく、文書データを活用し業務全体を最適化する“インテリジェント電子文書サービス” として進化し続けます。

また、自治体・公共機関・金融業界・製造業など幅広い分野で導入支援を拡大し、AIを活用した革新的な機能を通じて、お客様の業務効率向上と安全で便利な電子文書環境の実現に貢献してまいります。

eformsign（イーフォームサイン）について

eformsignは、契約書・申請書・同意書など、あらゆる業務文書をオンラインで作成・配布・管理できる電子契約・電子帳票サービスです。PC・スマートフォン・タブレットなどから利用でき、紙の書類と同じ操作感で電子文書の扱いが可能です。電子署名、テンプレート作成、ワークフロー設定、文書管理などの機能を備え、企業の契約業務や申請業務の効率化を支援します。

eformsignトライアルはこちら :https://www.eformsign.com/jp/index.html

eformsignでは、すべての主要機能をお試しいただける 2週間の無料トライアル を提供しています。アカウント登録後、電子契約や帳票作成機能をすぐに体験できます。

会社概要

社名 ：日本フォーシーエス株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂５丁目２－３３

設立 ：2014年7月8日

事業内容 ：電子帳票開発ツールの開発・供給・コンサルティング

企業サイト：https://jp.forcs.com/

お問い合わせ：03-5251-8205

担当者：森田