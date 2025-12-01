2025.12.17 マンガ『恋するサイコの白雪くん』((C)taskey) ボイスドラマ・テーマソングのリリースが決定
数多くの書店で推される大人気マンガ『恋するサイコの白雪くん』((C)taskey 原作／江夏遙 ネーム／MAHALO 作画／石原通信)を原作としたボイスドラマとテーマソングが2025年12月17日、株式会社ワーロック(代表：恩田快人[ex.JUDY AND MARY])から発売されることが決定した。
ボイスドラマには、村瀬歩、岡本信彦、福山潤、山崎はるか、杉田智和、高橋広樹、山中真尋ら豪華声優陣が出演。
テーマソングにはVOCALOIDプロデューサーとして数多くの楽曲を手がけている蝶々Pが参加し、蝶々Pの代表曲とも言える「心做し」を時枝晴樹(CV.岡本信彦)、「心拍数#0822」を白雪姫嵩(CV.村瀬歩)が歌唱している。
人気漫画・豪華声優・キャラクターソング、そして新進気鋭のyuzu.P[WarRock]初プロデュースにより、新たな息吹を感じる作品に仕上がっている。
【CD情報】
ボイスドラマ「恋するサイコの白雪くん」
2025年12月17日 発売
企画制作/発売・販売元：WarRock
WARR-0120 / \3,000＋税
＜出演声優＞
村瀬歩、岡本信彦、福山 潤、山崎はるか、杉田智和、高橋広樹、山中真尋、他
＜ストーリー・キャラクター紹介＞
白髪の美少年、白雪姫嵩（CV.村瀬歩）は、転校先の高校でイジメられっ子の時枝晴樹（CV.岡本信彦）と出会う。
晴樹は鷹木、玲央奈、折原の3人組から「拷問」と称したイジメを受けていたが、奇妙なことに抵抗しようとしない。
「誰かがイジメられるなら、別にそれは俺でいい」
自らを犠牲にすることで、他の生徒を庇っていた晴樹の自己犠牲の精神は、白雪の心を強く惹きつける。
「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」
そう微笑んだ白雪は、晴樹にイジメが完全に無くなったら付き合うという約束を取り付ける。
冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく---
＜販売店＞
・アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3289142/)
・セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/2110679268)
・HMV(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16366818)
・楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18426826/)
・ディスクユニオン(https://diskunion.net/anisong/ct/detail/1009136395)
・ポケットドラマCD（ポケドラ）(https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=141756)
※ポケドラはスマートフォン端末(Android・iPhone)でお楽しみいただけるドラマCD配信サービスです。価格等はサイトにてご確認ください。
※ボイスドラマに収録されているテーマソング「心做し」「心拍数#0822」はshort ver.になります。
心做し／心拍数＃0822 ～ボイスドラマ「恋するサイコの白雪くん」テーマソング～
心做し／心拍数＃0822 テーマソング
2025年12月17日 発売
企画制作/発売・販売元：WarRock
WARR-0121 / \1,000＋税
＜収録曲＞
1. 心做し 時枝晴樹（CV.岡本信彦） [作詞/作曲/編曲：蝶々P]
※ボイスドラマ『恋するサイコの白雪くん』オープニングテーマ
2. 心拍数＃0822 白雪姫嵩（CV.村瀬歩） [作詞/作曲/編曲：蝶々P]
※ボイスドラマ『恋するサイコの白雪くん』エンディングテーマ
＜販売店＞
・アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3289143/)
・セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/2110679269)
・HMV(https://www.hmv.co.jp/product/detail/16366819)
・楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18426827/)
・ディスクユニオン(https://diskunion.net/anisong/ct/detail/1009136409)
・ポケットドラマCD（ポケドラ）(https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=141759)
