クリプタクト、仮想通貨の「無料税金シミュレーション」完了で7%OFFクーポンをプレゼント

株式会社pafin

仮想通貨（暗号資産）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、「仮想通貨の税金シミュレーションツール(https://www.cryptact.com/crypto-tax-simulator)（以下、本ツール）」を活用した、クーポンプレゼントキャンペーンを実施します。

本ツールでは、仮想通貨取引で得た所得に対して発生する税金額を簡単かつ無料でシミュレーションすることができます。また、仮想通貨所得を含めたふるさと納税の上限額も簡単に確認できます。

背景

仮想通貨の所得は総合課税の対象であるため、給与所得や家族構成、各種所得控除の状況によって税額が変動します。そのため、仮想通貨による所得に対する実際の税負担を正確に見積もることが難しいという課題がありました。

当社はこの課題に対応するため、2024年に仮想通貨取引による所得も含めた税額をシミュレーションできる本ツールを開発(https://www.cryptact.com/news/pr-crypto-tax-simulator)しました。

本ツールは最短1分でシミュレーションが可能で、どなたでも無料でご利用いただけます。仮想通貨の税務に詳しい税理士の監修のもと設計されており、給与所得などの他の所得も含めた総合的な税額をシミュレーションできます。また2025年7月にはアップデートを実施(https://www.cryptact.com/news/pr-crypto-tax-simulator-update)し、令和7年度の税制改正にも対応しています。

さらに、暗号資産損益計算ツール「クリプタクト」と組み合わせることで、取引データをもとに実現損益を効率的に算定し、その結果を用いて本ツールで正確な納税額を計算することができます。これにより、納税額の見通しを立てながら、計画的に資産管理と確定申告を行えるようになります。

キャンペーン概要

シミュレーションをしてみる :https://www.cryptact.com/crypto-tax-simulator

本ツールをお試しいただいた方に、仮想通貨の損益計算ツール「クリプタクト」で使える7％OFFクーポンをプレゼントいたします。シミュレーション完了後に表示されるクーポンコードを、次回のプラン購入時に入力することで割引が適用されます。

キャンペーン期間

2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）23:59まで

クーポン利用条件

クーポン利用期限

2025年12月31日（水）23:59まで

クーポンの適用範囲

その他クーポン利用に際しての留意点

- 新規購入- アップグレード- 自動更新を迎える前に同じプランで継続購入（旧プランは対象外）シミュレーションしてみる :https://www.cryptact.com/crypto-tax-simulator- 自動更新設定をしているプランに自動的にクーポンは適用されません。- データ保持プラン、ダウングレードにはクーポンを適用できません。- 旧プランをご利用中の方は、現在のプランより高価格なプランへの変更であれば、アップグレード扱いとなりクーポンを適用できます。- 期間中であれば、クーポン利用後、アップグレードをする場合は再度クーポンをご利用いただけます。- その他クーポンとの併用はできません。- 現在契約中のプランがある場合、契約中プランの残契約日数を差し引いた金額に、クーポンを適用した金額を加えた金額をお支払いいただくことになります。（現行契約を終了して残り期間に応じて返金し、その後クーポンを適用した新たなプランに加入していただく形になります。）- 差し引き額は、契約中のプランをご利用いただいた日数によって変わってまいります。クーポンを適用する際に差し引き額が画面に表示されますので、ご確認ください。- 同じプランで継続購入を行う際に、クーポン適用の結果請求額がマイナスとなる場合は、クーポンはご利用いただけません。

クーポンのご利用方法、よくあるご質問はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)をご確認ください。

pafinについて

【提供サービス】- 暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

- Web3 の家計簿「defitact」

URL: https://www.defitact.com/

ウォレットアドレスを入力することで、瞬時にブロックチェーン上の取引を自動集約し、ポートフォリオを可視化。複数の分散型アプリケーションにおける個々の取引状況や、ウォレットにある資産の残高や時価総額のリアルタイムでの把握を可能とすることで、まるで Web3 の”家計簿”のような一元管理を実現します。

【会社概要 】

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin