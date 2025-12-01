国内最大級のタテ読みマンガ制作スタジオ『MUGENFACTORY』コミックナタリー主催「タテ読みマンガアワード 2025」国内スタジオ最多6作品ノミネートを獲得！！

株式会社MUGENUP

株式会社 MUGENUP(代表取締役:伊藤 勝悟、所在地:東京都新宿区、以下「MUGENUP」)は、国内最大級の縦スクロールコミック制作スタジオ・MUGENFACTORYが制作に携わった作品が、コミックナタリー主催の「タテ読みマンガアワード 2025」に国内制作スタジオでは最多となる6作品ノミネートを獲得したことをお知らせいたします。

▼ノミネート作品一覧

愛妻弁当は不倫に含まれますか？

MUGEN FACTORY / 猫野ゆきち / 白水汰一 / 堀越有紗

(C)MUGEN FACTORY／MUGENUP／weavin

「このお弁当を食べているのは誰・・・？」 友人の誘いで渋々参加した飲み会で現在の旦那である数馬と出会い、20歳で憧れの結婚を果たす。――10年後。彼女は、＜愛妻弁当＞を作りながら、大きなため息を吐いていた。SNSでかつての友人たちの艶やかな生活を見つめ、つい比較してしまう。

自分の幸せを確かめるように愛妻弁当に『今日も、お仕事頑張ってね』と愛情たっぷりのメモを添える。

帰宅した夫から「今日もうまかったよ」と渡された弁当箱の裏に一枚の付箋が貼り付いていることに気がつく。

夫の文字と比較すると明らかに別人の文字であることが判明。

突如、平穏な日常に割って入って来た付箋の存在が、夫婦の信頼、はたまた鈴音の女性としての生き方に大きく切り込んでいく。

「愛妻弁当は不倫に含まれますか？」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E6%84%9B%E5%A6%BB%E5%BC%81%E5%BD%93%E3%81%AF%E4%B8%8D%E5%80%AB%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F)

運命の相手は上司だった

MUGEN FACTORY

(C)MUGEN FACTORY／MUGENUP／weavin

30歳手前でパワハラ職場を辞め恋人にも浮気された沙知は、すべてを失って残った有給休暇を南国への一人旅にあてることに。そこで英語の苦手な沙知を、宮野という男性が助けてくれる。二人は旅行中にワンナイト・ラブを経験。帰国後、向かった転職先で、宮野に再会してしまい…

「運命の相手は上司だった」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%AF%E4%B8%8A%E5%8F%B8%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F)

これは二度目で最後の初恋

佐倉華月 / sushima / MUGEN FACTORY

(C)MUGEN FACTORY／MUGENUP／weavin

「うなずきちゃん」とあだ名をつけられるほど、周りに流されて生きる人生に後悔しかないヒロインの【天宮琴音】 (32歳) 。

琴音はある日、3年間付き合っていた彼氏と高校からの親友【佐々木愛梨】 (32歳) との浮気現場を目撃してしまう。

大好きな親友の裏切りに加え、自分に起こったすべての不幸が愛梨の仕業だったということを知る。

絶望に打ちひしがれていたとき、車に轢かれて15年前にタイムリープしてしまう。それは琴音の初恋相手【成瀬湊 】(17歳) に本気で恋をしていた高校2年17歳の春だった--

「これは二度目で最後の初恋」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E4%BA%8C%E5%BA%A6%E7%9B%AE%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%81%8B)

再生魔法が効きすぎた！

人生やり直したら、王様になった元部下に溺愛されています

クレイン / MUGEN FACTORY

(C)Crane・MUGEN FACTORY/LINE Digital Frontier

産褥で母を亡くした伯爵令嬢のパトリシアは、家の人間に疎まれ13歳で伯爵家を飛び出し国軍に入隊した。

そこでの実力主義に救われのびのびと生きていたら、かつての自分と同じ境遇の年下第三王子・テオヴァルドが部下としてやってきた。

人に愛されずふてくされていたところを上司としての愛でしごいているうちにすっかり懐いたテオヴァルドを可愛がりながら、パトリシアは軍人生活を謳歌していた。

そんな日々が続くと思っていたのに、とある戦闘でテオヴァルドをかばってパトリシアは命を落とした――はずだった。

しかし目が覚めるとパトリシアの身体は子供の姿になっていて、別人としての人生を始めることに！？

二度目の人生は自由に生きようとしているのに、元家族から溺愛されてるし、かわいい部下は最恐の王となっていて執着してくるし！？

「再生魔法が効きすぎた！」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E5%86%8D%E7%94%9F%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%8A%B9%E3%81%8D%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%9F%EF%BC%81)

妻を引退します

赤石真菜 / MUGEN FACTORY / HykeComic

(C)HykeComic / AMUSE CREATIVE STUDIO

かつて天才子役として一世を風靡するも、現在は芸能界を引退し1児の母として幸せな結婚生活を送っていた鮎川穂奈未（30）。

芸能事務所を運営する夫の勧めで娘を子役デビューさせるが、CM撮影中に娘があるトラブルに見舞われてしまう。

その事故が”夫の不倫”と”子役時代の因縁”によって引き起こされたものだと知った穂奈未は、スター女優に返り咲くことを決意。

やがて芸能界全体を巻き込む壮大な復讐劇へと発展していくーー。

「妻を引退します」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E5%A6%BB%E3%82%92%E5%BC%95%E9%80%80%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99)

魔力9999万 全属性使いの大賢者

鏑木カヅキ / MUGEN FACTORY

(C)HykeComic / Straight Edge inc.

世界中に魔物が溢れ出す現象《災禍》から人類を救った最強の『大賢者』一神湊。 しかし、死んだはずの彼はいじめを苦に自殺を図った草薙皆人の身体に転生していた。 50年後の日本で目覚めた湊の前には、平和になって魔術師たちの能力が大幅に弱体化した世界が広がっていた。 ひとまず学生である皆人として神威魔術学園に復帰することにした湊だが、魔術師という存在は過去の活躍で貴族のような特権階級になっていることを知る。 低レベルの魔術を自慢し皆人をいじめていた相手を一蹴した湊は、魔術貴族の少女、水葉唯果に目をつけられるなど、多くの生徒や教師たちに注目されてしまう。 更に、収まっていたはずの魔物の出現する現象《災禍》が発生する前兆も見つかって―― 「この時代でも俺の力は必要みたいだな」 平凡な学生の中身は世界を救った大賢者！？ 最強の『大賢者』が平和ボケした世界を変えていく。 未来への転生によって、新たな英雄譚が幕を開ける！

「魔力9999万 全属性使いの大賢者」詳細ページ(https://mugenfactory.jp/pf/%E9%AD%94%E5%8A%9B9999%E4%B8%87%E5%85%A8%E5%B1%9E%E6%80%A7%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%AE%E5%A4%A7%E8%B3%A2%E8%80%85)

▼MUGEN FACTORY

MUGEN FACTORY は、株式会社 MUGENUP が運営する webtoon スタジオです。

登録クリエイター約5万名と経験豊富なアートディレクター組織を基礎とし、

国内最大規模の webtoon スタジオとしてスタートいたしました。

現在は圧倒的なリソースと制作フローの効率化によって

月間 60 話の制作が可能な体制を構築しております。

オリジナル作品制作やコンテンツ保有企業様との協業制作に挑戦し、

国内外で webtoon 作品配信に取り組んでまいります。

URL：https://mugenfactory.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/mugenfactory

▼タテ読みマンガアワード

コミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。

2025年度は「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門が実施されます。

まずはユーザーがおすすめしたいタテ読みマンガの推薦を受け付け、

特に推薦数が多かった上位作品をノミネート作品として選定。

ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定。

ノミネート作品発表＆本投票実施：2025年12月1日（月）12:00～12月22日（月）12:00

結果発表：2026年2月予定



「タテ読みマンガアワード 2025」特設サイト：https://tateyomi-award.natalie.mu

■株式会社MUGENUPについて

株式会社 MUGENUP(本社:東京都新宿区、代表取締役:伊藤勝悟)は世界中のクリエイターを

システムでつなぎ、2D イラストや 3DCG、映像など、多彩なクリエイティブを制作しています。

さらにクリエイティブの制作環境も創るべく制作管理ツール「Save Point」の

開発・提供を行っている他、次代のクリエイターの育成サポートや

オリジナルコンテンツの企画・製作にも取り組んでいます。

公式URL：https://mugenup.com/