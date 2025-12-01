『ハッケン・テンプ』コンテンツマーケティング・グランプリ受賞　8,102円分のAmazonギフトカードが100名様に当たる読者キャンペーンを開催

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、派遣社員向けオウンドメディア『ハッケン・テンプ』が、Content Marketing Academyとオウンドメディア勉強会が主催する「コンテンツマーケティング・グランプリ2024」リクルートコンテンツ部門にてグランプリを受賞しました。読者の皆様への感謝の気持ちを込めて、読者キャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、『ハッケン・テンプ』の記事を読んで感想を送っていただいた方の中から抽選で100名様に、“8,102（ハッケン・テンプ）円”のAmazonギフトカードをプレゼントします。どなたでもご応募いただけますので、ぜひご応募ください。

▼詳細・ご応募はこちらから

https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/pts_brand_communication_ex/268390331000n19w(https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/pts_brand_communication_ex/268390331000n19w)

■『ハッケン・テンプ』とは< https://www.tempstaff.co.jp/corporate/hakken/ >

人材派遣会社による派遣社員のための“視点発見”メディア『ハッケン・テンプ』は、「派遣社員のためにさまざまな視点を提供し、発見が得られるメディアをつくろう」という考えのもと、2021年11月からスタートした、派遣ではたらく方や派遣事業にまつわる人物に特化したオウンドメディアです。

■コンテンツマーケティング・グランプリ2024について

< https://lp.contentmarketinglab.jp/cma/grandprix2024 >

日本で唯一のコンテンツマーケティング専門のグランプリです。

企業団体のオウンドメディアを広く伝え称えることを目的に設立され、クリエイティビティ・編集力・コンテンツエクスペリエンス・運用プロセスなどが評価項目となり、Content Marketing Academy公式アンバサダーの皆様の投票と、6名の専門家の審査委員による厳選なる審査によりグランプリが決定します。



当社は、リアルなコンテンツ提供・独自性のあるKPI設定・読者とのコミュニケーションを大切にする運営を実現している点などが高く評価されました。



■『ハッケン・テンプ』読者キャンペーンの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71141/table/411_1_97e0a6e69723fc0b0db3b6419b86265f.jpg?v=202512020555 ]

＜応募URL＞

https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/pts_brand_communication_ex/268390331000n19w

*1 パーソルグループG/P/C/T職および本キャンペーン関係者はご応募いただけません。受入派遣社員はご応募可能です。

*2 本キャンペーンは【パーソルテンプスタッフ株式会社】による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazon ではお受けしておりません。【パーソルテンプスタッフ株式会社】「ハッケン・テンプ」運営事務局< pts-pr@tempstaff.co.jp >までお願いします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

*3 当選賞品を発送した時点でパーソルテンプスタッフとの雇用契約がある方は8,102円が給与課税の対象となります。

登録や雇用契約の有無は抽選結果には影響しません。

*4 抽選状況や当落に関するお問い合わせには、ご回答いたしかねますのでご了承ください。



＜本キャンペーンおよび『ハッケン・テンプ』に関するお問い合わせ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社

「ハッケン・テンプ」運営事務局（ブランドコミュニケーション室内）

MAIL: pts-pr@tempstaff.co.jp

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。