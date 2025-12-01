【創業12周年】メンズ脱毛サロン「メンズクリア」12月1日より新WEB CMを公開

株式会社クリア

メンズ脱毛サロン「メンズクリア」を運営する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）は、2025年12月1日（月）に新WEB CMおよび公式ホームページを同時公開いたします。

■メンズ脱毛サロン「メンズクリア」の新WEB CM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KhoTJz7YgK8 ]

公開するWEB CMは、「脱毛に興味はあるが、一歩踏み出せない」「どこを選べば良いか迷っている」といった、多くの男性が抱える“迷い”に寄り添うことをテーマに制作しました。

脱毛に挑戦する前には、「痛みはどれくらい？」「料金はどれくらいが相場？」「どのくらい通えばいいの？」など、数多くの疑問や不安が生まれます。そうした“迷いのポイント”に真正面から向き合い、WEBCMのメッセージをより確かなものとして伝えるため、公式ホームページも同時にリニューアルしました。

今回のWEBCMとホームページリニューアルは、「迷ったときに選んでいただける場所でありたい」というブランドの想いを形にした取り組みです。

■お客様のリアルな声をそのまま届けるコンテンツへ

新サイトでは、実際にメンズクリアへ通われているお客様にご協力いただき、『脱毛体験者の生の声』を動画コンテンツとして公開しました。

撮影では、来店されたお客様自身が『脱毛を始めた理由』や『通ってみてご自身に変化はあったか』『通ってみた後日談』といったリアルな感想をご自身の視点で語ります。

また、体験者のビフォーアフター写真も併せて掲載し、これから脱毛を検討する方がイメージしやすい情報を分かりやすくまとめました。

メンズクリアに決めた理由を、広告ではなくお客様視点で伝えることで、これから脱毛検討中のお客様が自分ごととして想像しやすく、安心して脱毛に踏み出せるような構成としています。

【累計会員数が37万人*¹突破!!】メンズ脱毛サロン「メンズクリア」

メンズクリアのホームページを見る ▼ :https://mensclear.com/

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン「メンズクリア」。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*²の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*¹を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*³を達成しました。メンズクリアの脱毛は「IPL脱毛」と「SHR脱毛」を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*¹ 2025年4月時点

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*³ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

【メンズ脱毛サロン「メンズクリア」が選ばれる理由】

【 POINT.1 】最新の脱毛機「クリアプロ」を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却。脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上展開！自由に店舗移動が可能！

独自の予約システムにより、申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】ダウンタイム0！毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛できるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

迷ったらメンズクリアへ :https://mensclear.com/reservations

【 業界初！顧客向け契約付帯型の「前払金保証」サービス導入】

近年、脱毛クリニックやサロン等の経営不振による施術中止や返金トラブルが問題となっています。

メンズクリアは、株式会社日本保証より「経営および財務状況が健全である」と正式に認められ「前払金保証」サービスを導入いたしました。 お客様により安心してご契約・施術を受けていただけるよう、 万が一、脱毛サロンが倒産してしまった場合でも、お客様の未消化分の施術料金を保証*⁴する制度です。なお、現時点で当社の経営に問題はなく、今後も安定したサービス提供を継続してまいります。

*⁴ 関連商品の代金、特典・付帯サービスに係る返還債務は含まないものとします。 保証サービスの詳細は、エステ契約書の約款をご確認ください。

前払金保証とは :https://mensclear.com/guarantee/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー34階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan