ユーザーの「挑戦」の背中を押す、俳優・伊原剛志氏のコラボモバイル「ChalleMO」がスタート！

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（所在：東京都港区／代表取締役：木野 将徳、以下「エックスモバイル」）は、俳優として映画・ドラマ・舞台で幅広く活躍する伊原剛志氏とコラボレーションしたモバイルサービス 「ChalleMO（チャレモ）」 の提供を開始いたします。

■「ChalleMO」開始の背景

伊原剛志氏は、俳優として第一線で「挑戦」しながらも、海外での武術挑戦・日本を元気にする地方創生活動・飲食店のプロデュースなど、多種多様な「チャレンジ」を展開してきた「連続挑戦家」です。

そんな中で感じた、

「挑戦は孤独になりがち。だからこそ、応援し合える環境が必要だ」という想いから、この共創モバイルの着想を得ました。

“ただのインフラ”として使用するだけの通信サービスではなく、挑戦する人に寄り添い、一歩踏み出す人を応援する“挑戦ツール”としてのモバイルプランを、ファンと共創したい。

伊原氏の新たなるチャレンジへの意志が、「ChalleMO」という名前に込められています。





■挑戦を応援するコミュニティ型モバイル

「ChalleMO」は、伊原剛志氏がこれまで発信し続けてきた“挑戦の姿勢”をベースに、

「挑戦を後押しし、応援し合う社会をつくる」 をテーマとしたモバイルサービスです。

何かしらの挑戦がしたい人、誰かの挑戦を応援したい人が、通信を通じてつながる。

挑戦を迷っている人が、背中を押され、一歩踏み出す。

そんな、挑戦と応援が循環するコミュニティを創出することを目指します。

※応援コミュニティは来年公開予定



例） 地域活性プロジェクトへのサポート

挑戦する人のストーリーを紹介する動画企画

挑戦する人を鼓舞するリワード・限定特典





【プラン内容】

「ChalleMO SIM」「ChalleMO Wi-Fi」の2つのプランをご用意しています。

プラン内容の詳細は公式ホームページにてご確認ください。

契約者全員に向けた限定特典も予定しております。



▽申し込みはこちら

https://onlinestore.xmobile.ne.jp/xt/R/1iNS(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/xt/R/1iNS)





■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。 日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。



【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/