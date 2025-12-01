ジェイエムインテグラル、広島県「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」を受託

株式会社ジェイエムインテグラル地域医療DXを支援する株式会社ジェイエムインテグラル（本社：東京都港区、代表取締役：和泉大志）は、広島県が実施する「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」を受託いたしました。本事業では、医療資源の限られるへき地や在宅医療の現場などを対象に、巡回診療車における遠隔医療の活用（パターンA）、へき地医療拠点病院とへき地診療所間をつなぐ遠隔医療の活用（パターンB）、そして在宅医療や訪問服薬指導の場面での遠隔医療の活用（パターンC）の3つのパターンについて、その有効性や運用方法を検証しています。弊社は、広島県内の関係機関や医療現場と連携し、地域の実情に即した運用支援および知見の整理を通じて、持続可能な地域医療の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

■実証実施の背景

少子高齢化や人口減少が進む中で、医療資源の偏在や医療従事者の不足は全国的な課題となっています。特に広島県内においては、地理的条件や人口構成の違いにより、地域ごとに医療提供体制のあり方が異なっており、へき地や在宅医療の現場では、安定的な診療体制の確保が難しい状況が見られます。

こうした中で、広島県では「情報通信機器を用いた診療・服薬指導にかかる実証事業」を通じて、オンライン診療やオンライン服薬指導などの遠隔医療を地域医療を支える有効な手段の一つとして位置付け、その可能性を検証しています。

本実証は、単に遠隔医療を導入を目的とするものではなく、地域の実情に即した運用方法を整備することに重点を置いています。医師・薬剤師・看護師など多職種が連携しながら、地域に根差した医療提供体制の維持・強化を目指す点に特徴があります。また、実証を通じて得られた知見については、県内の自治体や医療機関において幅広く活用いただけるよう、整理・共有していく予定です。

■3つの実証パターン

本実証では、地域の実情に応じた3つのパターンを設定し、それぞれの医療現場における遠隔医療活用の有効性を検証しています。オンライン診療・服薬指導の導入にあたり、医療機関、薬局、訪問看護ステーションなど多職種が連携し、現場のニーズに沿った支援体制の確立を目指しています。

【パターンA】巡回診療車における遠隔医療の活用

へき地等において巡回診療車による診療を行う医療機関を対象に、診療の一部をオンライン診療により実施する検証を行っています。

医師が常時同行できない場合でも、必要に応じて遠隔地の医師がオンライン診療を行うことで、診療の継続性を確保するとともに、巡回診療車の稼働効率や医療資源の有効活用を図ります。



【パターンB】へき地医療拠点病院とへき地診療所間をつなぐ遠隔医療の活用

へき地で医師派遣を受ける診療所と、派遣元となるへき地医療拠点病院を対象に、派遣医師が行う診療の一部をオンライン診療により実施する検証を行っています。

遠隔医療を活用することで、移動時間や派遣頻度の負担を軽減し、限られた医師リソースを効率的に運用することで、地域全体として持続可能な診療体制の確保を目指しています。

【パターンC】在宅医療や訪問服薬指導の場面での遠隔医療の活用

在宅医療や訪問服薬指導を行う医療機関、薬局、訪問看護ステーションなどを対象に、オンライン診療やオンライン服薬指導の実施可能性の検証を行なっております。

介護施設で療養する患者さんの医療アクセスに伴う負担を軽減するとともに、医師の訪問負担を抑えながら、必要な医療を継続的に提供できる環境の整備を目指しています。

遠隔医療を活用することで、在宅医療の質と利便性の両立を図るとともに、多職種が連携して支援できる体制の整備を検証しています。

■今後の展望と地域内での展開可能性

本実証は、オンライン診療やオンライン服薬指導を通じて、地域の医療現場における持続可能な医療提供の在り方を検証するものです。遠隔医療を単に導入するだけでなく、現場の実情を踏まえて「どのように活用すれば地域に定着するか」という運用モデルの検証を行なっております。

各実証パターンで得られた知見は、今後、広島県内の医療機関・薬局・訪問看護ステーションなどに広く共有し、地域の特性に応じた医療DXの促進につなげていく予定です。 また、本実証を通じて得られる成果は、県内のみならず、他の自治体や医療圏での展開にも活かせる可能性を持っています。医療提供体制の維持が課題となる地域において、遠隔医療を活用した柔軟な医療モデルの構築が求められており、本実証はその一つの先行事例として位置づけられます。

弊社は今後も、現場の声に耳を傾けながら、広島県をはじめとした地域の皆さまと共に、持続可能な地域医療の実現に向けて丁寧に取り組んでまいります。

■弊社代表のコメント

広島県の皆さまと共に、地域医療の新たな可能性を探る本実証に携われることを、大変光栄に感じております。

本実証では、遠隔医療を活用した医療の在り方を検討するにあたり、技術そのものの導入に留まらず、「現場で本当に使われる仕組み」をつくることを何より重視しております。

私自身、学生時代を広島で過ごし、この地で多くの学びとご縁をいただきました。そうしたゆかりのある地で地域医療の未来を支える活動に関わることができるのは、特別な思いがあります。

遠隔医療の活用は、医師不足や移動負担の軽減だけでなく、医療・介護・薬局といった多職種が連携し、地域全体で支え合う仕組みづくりにもつながります。本事業で得られた知見が広島県の持続可能な医療提供体制に資するよう取り組んでまいります。

【株式会社ジェイエムインテグラルについて】

■所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5F

■設立：2021年6月

■事業内容：

・自治体向け医療関連サービスの提供

・医療・検査機器の販売

・医療ヘルスケアにおけるコンサルティング事業

・医療ヘルスケアにおける人材紹介

・クリニック経営支援

■ホームページ

株式会社ジェイエムインテグラル :https://jmintegral.com/ふるさと診療 :https://furusato-shinryo.net/

■事業概要と弊社の沿革

弊社は新型コロナウイルス感染症が流行していた2021年6月に設立され、自治体向けの感染症対策事業支援などを手掛けました。

特に山口県においては、各種新型コロナウイルスに関する検査支援に加え、フォローアップセンター（コールセンター）業務、発熱患者専用のオンライン診療体制の構築、新型コロナ陽性患者情報共有システムの開発などを受託しました。

明確な解決策がない中で自治体や地域関係者の皆様と対話しながら、山口県の医療環境に最適な対応策をご提案して参りました。

地域医療におけるDXの取り組みや人材確保が全国的に喫緊の課題となる中、医療のIT化支援や医師人材確保などを支援する「ふるさと診療」事業を展開しております。



■本件に関するお問合せ

株式会社ジェイエムインテグラル

地域医療支援部：田中勇成

お問い合わせ：https://jmintegral.com/contact

Tel： 03-4500-7155