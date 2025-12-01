コーポレートサイトリニューアルのお知らせ

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS、（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付楽洋、以下「当社」）は2025年12月1日にコーポレートレートサイト（https://sbimusiccircus.co.jp/）リニューアルをしました。

当社は、日本最大級の金融コングロマリットであるSBIグループが構築を進めるネオメディア生態系の一員として、日本発イベントを通じた地域創生・世界展開を目指しています。

今回のリニューアルではブランドイメージを刷新することで従来のブランドイメージを一新しています。また、今後は音楽フェスティバルイベントのブランディング向上や、各イベントの参加者に寄り添った情報発信を進めていきます。

- コーポレートサイトリニューアル各イベント情報、会社情報、地域創生事例を目的別に確認できる新しいウェブサイトを立ち上げました。特に、基幹事業である 「SBI MUSIC CIRCUS」 および 「SBI舞花火」 については、イベントポータルページを新設し、全国各地で開催されるイベント情報を一元的に表示させ、より多くの方に当社イベントに参加いただけるように、利便性を向上させました。SBI MUSIC CIRCUS公式サイト：https://sbimusiccircus.co.jp/(https://sbimusiccircus.co.jp/)SBI舞花火ポータル: https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/(https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/)SBI MUSIC CIRCUSコーポレートサイト: https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/(https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/)- SNSの運用方針変更これまでイベントごとにSNSを開設していましたが、コンテンツごとに情報を整理・集約し、皆さまにより分かりやすくご確認いただけるように改善しました。ぜひ各公式SNSをフォローして、最新情報をお楽しみにお待ちください。各SNS■音楽フェス関連Instagram(https://www.instagram.com/music_circus/) Facebook(https://www.facebook.com/MUSICCIRCUS) X(https://x.com/MUSIC_CIRCUS) TikTok(https://www.tiktok.com/@musiccircus)■花火関係Instagram(https://www.instagram.com/sbimaihanabi) Facebook(https://www.facebook.com/sbimaihanabi) X(https://x.com/sbimaihanabi)■イベントアーカイブYouTube(https://www.youtube.com/c/MUSICCIRCUS_channel)

当社は、日本発イベントのブランディングを活かした地域創生に向け、地方公共団体・自治体、企業、教育機関等との共創を行うとともに、イベント参加者にはその時、その場所でしか得ることができない特別な体験・時間を提供していきます。当社の今後の展開にご期待ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/61_1_b79bda6b84d63ce0fa08f30e154326cc.jpg?v=202512020555 ]

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUSは、音楽の力と文化産業を融合させ、その地域と訪問者の双方に魅力的なコミュニティを提供します。

私たちは、「エンタテインメントの力で日本一笑顔を届ける会社」をビジョンに、地域の活性化をプロデュースします。