【100名限定】こめお氏が“蟹ラーメン”を振る舞う！“食”でつながる経営者新年会が開催決定

株式会社CTF GROUP

株式会社CTF GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本真聖）は、法人経営者・役員を対象とした特別イベント「大新年会【こめお氏×経営者交流会】」を2026年1月19日（月）に開催することをお知らせいたします。

■イベント概要

本イベントでは、BreakingDown やリアルバリュー、Nontitle など多方面で活躍するこめお氏を特別ゲストとして招き、当日会場にて特製「蟹ラーメン」100食を限定提供いたします。また、経営者コミュニティとして広く支持される「あさげの会」より協賛を受け、参加者100名分のおにぎりを提供いたします。



冬の季節に温かい食事を囲みながら、経営者同士が交流を深め、新たな事業機会を生み出す創発の場を創ることを目的としています。食の提供をきっかけに、自然な対話が生まれ、異業種間での連携や新しいパートナーシップにつながることが期待されます。

当日はピッチ企画や自由交流の時間を設け、経営者が抱える課題や今後の展望を共有する機会をご提供します。

■開催概要

【日程】

2026年1月19日（月）

19:00～21:30（受付開始：18:45）

【会場】

グレイドパーク恵比寿

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-24 シティスクエア恵比寿1F

※お問い合わせ：秋元（070-1437-2732）

【対象者】

・法人経営者（代表取締役）

・法人役員（取締役、執行役員）

※ご紹介同伴者がいる場合は、事前に専用フォーム送付をお願いいたします。

【参加費】

10,000円（飲み放題付き）

※当日現金にてお支払いください。

【参加申込フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuxNFJdXvjk6wZXO6MJ_ByXyuM2FnfV0OXMJgYdWlb7Z2rDQ/viewform

【当日の流れ】

18:45 受付開始

19:00 交流開始

19:30 ピッチ

19:50 交流再開

21:30 終了

【共催】

・エアトリCXOサロン

・株式会社S-fix

・株式会社AddBox

・株式会社ヴィレグループ

・Craftin株式会社

【協賛】

・あさげの会

【ゲスト】

・割烹こめを こめお氏

皆様のご参加をお待ちしております。

▪️株式会社CTF GROUPについて

社 名 株式会社CTF GROUP

所在地 東京本社：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目14-14第35興和ビル6F

大阪支社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目３－１ディライト北浜903

広島支社：〒730-0851 広島県広島市中区榎町10-16 太陽機工ビル5F

代表者 代表取締役 社長 山本真聖

従業員数 250名（在宅ワーカーを含む）

事業内容 ZERO SALES（アウトバウンド支援）

ZERO MARKETING（インバウンド支援）

ZERO PROMOTION（SNS運用代行支援）

ZERO UNIT（クラウドソーシング活用支援）

URL：https://ctf-group.jp/