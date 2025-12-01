株式会社グローバルウィザス 本社／日本語学校I.C.NAGOYA移転のお知らせ

株式会社ウィザス

この度、株式会社グローバルウィザス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木貴之）は、本社ならびに日本語教育機関「I.C.NAGOYA」を移転し、新校舎での運営を開始いたしました。

株式会社グローバルウィザス 本社 ／ 日本語学校 I.C.NAGOYA【新所在地】愛知県名古屋市中村区則武一丁目2番2号

I.C.NAGOYAには、欧米やアジアなど、世界40か国以上から来日した留学生が在籍しています。I.C.NAGOYAでは日本国内での進学、就職を見据えた実践的な日本語教育、日本語でのコミュニケーション能力向上に向けた体系的な教育プログラムを提供しています。

当社では、留学生への日本語教育に加え、国内企業で働く外国人社員を対象とした日本語研修にも注力してまいりました。ICTを積極的に活用した教育プログラムを展開し、企業で求められるコミュニケーション能力・ビジネスマナーの習得を支援することで、国内企業のグローバル化を支えています。外国人材の活躍が進む現代、企業向け日本語研修の需要は高まっており、就労・生活に直結する研修内容のさらなる拡充を推進しております。

また、国際ビジネス環境が急速に変化する中、異なる文化を理解し、協働する力を身につけることは、日本社会にとって欠かせない課題となっています。そのような環境下、当社では日本人の社員を対象とした英語・諸外国語研修、異文化理解研修も継続的に提供し、外国籍社員を受け入れる際に求められる対応力の向上をサポートしています。その他、日本語教師を志す方に向けた日本語教師養成講座も展開し、地域の日本語教育に携わる専門人材の育成にも取り組んでいます。

この度の移転は、1982年の設立以来掲げてきた「世界的な視野で考え行動できる人を育む学校」という理念を改めて見つめ直し、未来へとつなぐための新たな挑戦です。併せて、ウィザスグループが推進する「独自のユニバーサル共育」の実践に向けた教育環境づくりへの決意を示すものでもあります。今後は地域における日本語教育機関のモデル校となるべく、多様な文化が交わり、互いを尊重しながら学び合える環境を整え、次代を担う国際人材の育成に一層尽力してまいります。

解放感ある教室や広々としたラウンジへリニューアル【移転先情報】

〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武一丁目２番２号（名古屋駅太閤通口より徒歩５分）

本社 ・ 代表 ： TEL 052-452-5730 ／ FAX 052-452-5731

I.C.NAGOYA： TEL 052-452-3655 ／ FAX 052-452-3656

事業企画部 ： TEL 052-452-5735 ／ FAX 052-452-5736

■ 株式会社グローバルウィザスについて

株式会社グローバルウィザスは、日本語教育、英語・諸外国語教育、そして日本語教師養成を中心とした教育サービスを提供しています。言語知識だけでなく、言葉の背景にある意識や物の考え方まで伝えることを真の語学教育と考え､学習者ひとり一人の個性を大切にし､目的をかなえるための環境を提供しています。

代表者：代表取締役社長 鈴木 貴之

ホームページ：https://globalwithus.co.jp/

■ I.C.NAGOYAについて

I.C.NAGOYAは、1982年より日本語教育、英語・諸外国語教育を展開しています。「国籍・性別・年齢を超えて、コミュニケーション能力を上げ、世界的な視野で考え行動できる人材を育成し、地域社会・国際社会に貢献する」を理念とし、現在、40カ国以上の国から留学生を受け入れています。学習者ひとり一人の個性を大切にし、目的を叶えるための環境を提供しております。

校長：二川 健司

ホームページ：https://icn.gr.jp/

■ 株式会社ウィザスについて

ウィザスグループは、広域通信制高校を中心とした高校・大学事業、第一ゼミナールを主軸とする学習塾事業、そして未就学児から社会人までの能力開発・コンテンツ提供、外国人への日本語教育などのキャリア支援事業を展開しています。創業50年にわたる教育事業と、40年におよぶ外国人育成支援の実績により、これまでに、96ヵ国・累計12,000人以上の外国人材に対して教育および支援を提供しており、グループシナジーを通じて、人々の「学ぶ」「働く」「暮らす」を支える様々な取り組みを推進しています。

代表者：代表取締役社長 生駒 富男

所在地：〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

ホームページ：https://www.with-us.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社グローバルウィザス

愛知県名古屋市中村区則武一丁目２番２号 電話番号 052-452-5730（代表）

I.C.NAGOYA：二川（ふたがわ） futagawa@icn.gr.jp

運営支援室：井筒（いづつ） izutsu.mihoko@with-us.co.jp