株式会社メイフラワーは、アーティストの喉ケアノウハウをもとに開発した清涼飲料水「カラオケボイスドリンク」を販売しています。本商品は2014年に発売開始以来、喉に良いとされるハーブエキスやプロポリス、はちみつ等を一本に凝縮した“飲むのど飴”として、多くのカラオケファンや声を使うプロフェッショナルから支持をいただいています。カラオケ文化の発展に寄り添いながら、歌う前の新しいルーティンとして幅広い世代に選ばれています。

忘年会シーズン・年末年始に最適

12月の忘年会で二次会のカラオケに行く機会が増える季節。歌う前後の喉ケアに、このシーズンこそ多くの方に試していただきたい1本です。低カロリー・ノンカフェインなので、アルコールとの相性も良好です。

推し活に

コンサートや年越しライブなど、イベントが盛りだくさんの季節。あなたの推しに会うために、あなたの推しを応援するために、この機会に手にしてほしい1本です。

1本 50ml 価格324円（税込／税抜300円）カロリー：5kcal（1本あたり）【成分】エリスリトール / はちみつ / リンゴ酢 / リンゴ果汁 / ハーブエキス / 梅エキス / オルニチン / シトルリン / ウイキョウ抽出液 / キキョウ抽出液 / オリーブ葉抽出物 / プロポリスエキス / 酸味料 / 香料 / カラメル色素 / 甘味料（ステビア）

■喉ケア成分を1本に凝縮ハーブエキス、はちみつ、プロポリス、梅エキス、オリーブ葉抽出物など、のどに良いとされる複数成分を配合。飲んだ瞬間からスーッとした爽快感が広がり、歌う前・声を使う前のケアに最適です。 ■低カロリー＆ノンカフェインで誰でも飲みやすい1本あたり5kcalの低カロリー、ノンカフェイン設計で、小さなお子さまからご高齢の方まで安心してお飲みいただけます。アルコールと合わせても相性が良く、カラオケ店、飲食店、ご家族とのカラオケなど幅広いシーンで活用されています。 ■しじみ約30個分の「オルニチン」配合でナイト市場でも支持アルコール性疲労へのアプローチが期待される「オルニチン」をしじみ約30個分配合。カラオケ利用者のみならず、ナイトワーカーなど声をよく使う職種の方からも支持されています。カラオケボイスドリンクは、歌う人々はもちろん、声を使う幅広い職業の方々やライブで声を使うシーンでも活用されています。「喉の調子を整える飲み物」として、日常のケアアイテムの一つとして親しまれています。保存方法：常温保存（※要開封前）取扱店舗：全国主要カラオケチェーン（ビッグエコー、JOYSOUND直営店、ジャンボカラオケ広場、ラウンドワン、歌広場ほか）

株式会社メイフラワー〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目2番5号TEL：03-5259-1115担当：棚橋、草野