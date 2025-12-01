株式会社インターサポート

スキャンツール「G-SCAN」を展開する株式会社インターサポート（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：高松晃貴）は、11月にリリースした新製品「G-SCAN Z2」に関するレビュー動画が11月11日月曜日に4名の自動車整備系インフルエンサーより公開されたことをお知らせいたします。

それぞれの整備士が実際の現場で触れた率直な感想を語っており、G-SCAN Z2のどの点が便利で、どの部分が日々の整備業務に役立つのかをリアルな言葉で紹介しています。

左上：デーボン自動車整備工場様 ／ 左下：ナリタオート様右上：モリモトシンヤ様 ／ 右下：シークレットカープロフェッショナル様それぞれが「G-SCAN Z2」を実際に使用したレビュー動画を公開。

新製品の無料体験も受付中。詳細はお近くの販売店、または公式サイト（https://g-scan.jp）までお問い合わせください。

４名のコメントを一部抜粋

■ デーボン自動車整備工場様

デーボン氏はまず、「(Android OS15を採用していることについて)自分もAndroid OSが好きで、スマホもAndroidなので使いやすい」と、G-SCAN Z2の操作性に親しみを感じたと話しています。また、修理前後のレポートを作業サポートの内容ごと一つにまとめられる点を「個人的にとても便利」と評価し、現場での情報管理がしやすいことを強調しました。

動画URL：https://youtu.be/I5cvTa3cLtY?si=SWllm6iPMWailzLI(https://youtu.be/I5cvTa3cLtY?si=QTKMj05W_7yxgJJD)

■ モリモトシンヤ様

モリモト氏は、G-SCAN Z2を使用した率直な印象として「もうこれでいいんじゃないかなって思ってしまいます」とコメント。もちろん他の診断機をすべて使ってきたわけではないと前置きしつつも、「G-SCAN Z2に入っている機能で全てできてしまう」と感じた点を語っています。

さらに、G-SCANの特徴としてサポート体制の充実に触れ、「整備の相談や研修があって、それを活かせる。自分たちの技術向上にもつながるサポートがあるのがG-SCANの良さ」と説明。加えて、これらが1年間無料で受けられる点を大きな魅力として挙げています。

動画URL：https://youtu.be/oFQSq26RUZA?si=vh3FREXcRhqs7ymO(https://youtu.be/oFQSq26RUZA?si=8KF9CLv9MY4N-Asv)

■ ナリタオート様

ナリタオート氏は、G-SCAN Z2 Flagshipについて「処理速度向上、大画面、軽さなど今の時代に求められる性能を詰め込んだ正統進化」と表現。その中でも特に、スキャンツールとして初となるレーザー式QRリーダーに注目し、「車検証を読むボタンを押すだけですぐに読み取れるのは便利」と述べています。

従来のピント合わせに時間がかかる点を踏まえ、「この機能は非常に助かる」と実務ならではの視点で利便性を語りました。

動画URL：https://youtu.be/w8bm-mVHEPs?si=gWHFGIKt-YfocWfk(https://youtu.be/w8bm-mVHEPs?si=q3GejGigjHYhFHTW)

■ シークレットカープロフェッショナル様

シークレットカープロフェッショナル氏は、旧機種との比較による検証を行い、レーザー式QRリーダーの圧倒的な読み取り速度を紹介。「一瞬、0.1秒で読み取れるのはすごい。めっちゃ楽」と驚きを交えながら語り、暗い車内でも瞬時に読み取れる点を「この機能がめちゃくちゃオススメ」と評価しました。

また、故障コード表示画面に並ぶAIとGの虫眼鏡アイコン※から、すぐにAIへ意味を質問したり検索できる点について「すごく時短になる」とコメント。有線接続時に給電しながら使える点も「運転しながらデータを取る場合でも充電を気にしなくていい。地味にありがたい」と、現場ならではの使い勝手を語っています。

動画URL：https://youtu.be/dINw1GObE-k?si=Qk5YQ_lAtkSq-QhS(https://youtu.be/dINw1GObE-k?si=Hk7uzsdc2PidFqcO)

※販売時点(12/3)では実装されない機能ですが開発を進めています

■ 未来の整備現場へ

最新車両から90年代の旧車まで、幅広い車種に対応。

25年以上にわたり現場と歩み続けてきたG-SCANが、整備の“今”と“これから”をつなぎます。

「G-SCAN Z2シリーズ――それは、整備現場の知を継承し、進化させるための1台」。

株式会社インターサポートについて

株式会社インターサポートは、「本当の安全・安心とは何か？」を追求し続ける自動車整備機器メーカーです。

1998年にG-SCANの前身「VM-2」を、2008年には整備業界を革新する「G-SCAN」を発売。

自動車の電子化が始まる以前から、“整備こそが自動車の安全を支える”という信念のもと、

整備士に本当に必要な機能と社会に貢献する性能を併せ持つ製品を開発してきました。

また、スキャンツールの提供だけでなく、

整備士のスキルアップと正確な整備を支援する「整備サポートセンター」や「技術研修会」を運営。

製品と人材の両面から整備現場を支え、確実な整備と本物の安全・安心を実現しています。

自動運転や電子制御の進化が進む今こそ、整備士の力が社会の安全を守る時代です。

私たちは、技術と人の両輪で未来の整備を支え、G-SCANを通じて

“日本の整備品質を世界に誇れる水準へ”高めることを目指しています。

株式会社インターサポート

・設立：1992年11月30日

・代表取締役社長：高松 晃貴

・本社：〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-2 INSビル

・製品サイト：https://g-scan.jp

・企業サイト：https://www.inter-support.co.jp





