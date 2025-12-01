京都の蜂蜜専門店「ミールミィ」（運営：株式会社金市商店／京都市中京区）は、「スティックハニープラス ハニーハンターセレクト 10種類食べ比べ －2026新春限定パッケージ－」を2025年12月1日（月）より期間限定で発売いたします。10種類の国産蜂蜜を少量ずつ味わえる人気のスティックタイプセットが、華やかな新春限定デザインで登場。軽くて持ち運びやすく、メール便での発送も可能なため、お年賀ギフトや新年のご挨拶にもぴったりのアイテムです。蜂蜜専門店ミールミィ各店や「ミールミィネットショップ https://miel-mie.com/ 」などで販売します。

【新発売】

商品名：スティックハニープラス ハニーハンターセレクト 10種類食べ比べ －2026新春限定パッケージ－価格：1,296円（税込） 販売開始：2025年12月1日（月）～内容：国産蜂蜜 8g×10種類（あかしあ、れんげ、りんご、さくら、みかん、さくらんぼ、菩提樹、くり、そば、百花蜜）「蜂蜜をより使いやすく」をコンセプトにした〈スティックハニープラス〉シリーズ。ハニーハンター市川拓三郎がセレクトした蜂蜜を、１回分にちょうどいい8gの小分けスティック容器に詰めました。スプーンいらずで手軽に使えるので、忙しい朝のトーストや、外出先での糖分補給、ティーブレイクにもぴったりです。今回登場する「2026新春限定パッケージ」は、様々な花から採れた国産蜂蜜を10種類セットにした人気の食べ比べシリーズを、新しい年のはじまりにふさわしい晴れやかなデザインで包んだ特別仕様。中身はそのまま、見た目は華やかに――新春の贈りものやお年賀にもおすすめの限定デザインです。軽くて持ち運びやすく、メール便での発送も可能。ご自宅用のお試しにも、ちょっとしたギフトにもぴったりのアイテムです。

【販売場所】

・ミールミィ 三条本店〒604-8083 京都市中京区三条通富小路西入中之町21・ミールミィ 京都髙島屋店 〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地京都高島屋B1F・ミールミィ 阪急うめだ店 〒530-8350 大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店B2F・ミールミィ ネットショップ https://miel-mie.com/

〇ハニーハンター市川拓三郎

金市商店の三代目で、蜂蜜の仕入れを社長の市川拓三郎が自ら行う。日本中、世界中の養蜂家を訪ね、蜂蜜を仕入するのがハニーハンターの市川拓三郎。年間に食べる蜂蜜は300種類以上、年間の移動距離は地球1.3周分に当たる約52000キロを超える。養蜂家を直接訪ねることで、蜂蜜がどのような環境で、どのように採られているかを、自らの目と舌で確かめる。そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だけをお客様にお届けする。

〇蜂蜜専門店ミールミィ

1930年創業の金市商店が運営する蜂蜜専門店。1998年にミールミィの屋号でお店をスタートし、豊富な蜂蜜の種類とかわいらしいパッケージで、地元だけでなく遠方のお客様にも支持される。取扱品目は純粋蜂蜜だけでなく、蜂蜜加工品、蜂蜜のお菓子や蜂蜜酒（ミード）など。中でも国産蜂蜜は、養蜂家の元を直接訪ね、採蜜を一緒に行うことで、安心安全で高品質な蜂蜜のみを仕入れ、南は鹿児島から北は北海道まで、多種多様な蜂蜜をお客様に提供しております。

【会社概要】

株式会社 金市商店 資本金1000万円1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2025年6月で創業95周年を迎えた。

【直営店舗】

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗（三条本店、京都髙島屋店、阪急うめだ店）京都蜂蜜酒醸造所（2024年3月10日オープン）（金市商店公式サイト）http://www.kaneichi-syouten.com/

