フランス現代劇を二人の女優がドラマ・リーディングにて上演！

六本木トリコロールシアター

～ 美しくも 恐ろしい物語 ～

『動機』～ドラマ・リーディング～

原作 ギィ・フォワシィ

【出演】藤丸 千 北村夏未

2025年12月5日（金）・6日（土） 六本木トリコロールシアター 1Fフォワイエ

【プロデューサー／演出】 白樹 栞

【企画製作】 Societe Le Theatre Elysee

このたびSociete Le Theatre Elysee は 原作ギィ・フォワシィ 『動機』 を六本木トリコロールシアター1Fフォワイエにて上演いたします。

世界各国で上演されているギィ・フォワシィの「美しくも 恐ろしい物語」を 皆さまにお届けいたします！

近年ブロードウェイミュージカルでも採用されつつある「ポエトリーリーディング」(朗読や独白に音楽が寄り添い 言葉と音楽が融合してひとつの芸術作品となる表現方法)を取り入れ 静かな語りから高揚感のあるリズムへ展開し 感情や物語をより深く届けるこの手法… ル・テアトル・エリゼのこの作品もこの手法を彷彿とさせる

藤丸 千 北村夏未

演出 白樹 栞

吉永小百合相手役で映画デビュー。舞台女優として また数々の舞台のプロデューサーとしても活躍，演出は『庭の木と四つの物語』『Fallait pas le dire』『動機』など好評を得ている。また オーナー兼事務局長として 日本初の「本格的なクラブ」日仏フォーラムを1981年創設，現在870回を超える。 フランス共和国よりシュヴァリエ勲章受賞。

出演：

藤丸 千（テアトル・ド・ポッシュ）

東京都出身。NHK BSプレミアムドラマ「団地のふたり」ではレギュラー出演を果たす。出演作に連続テレビ小説「虎に翼」など。舞台では、2024年に、台湾国立劇場で上演された日台国際共同制作舞台『誠實浴池（The Beautiful of Honest Desires）』に出演。同作品は2025年には東京芸術劇場などでも公演され、高い評価を得た。

北村夏未（トウィンクル・コーポレーション）

1999年、東京生まれの俳優。特技はピアノ、日本舞踊。主な舞台の出演作として、「abc赤坂ビーンズクラブ-side3-」、「艦これ舞台2025」などがある。映像作品としては、J:COM「俺のテントに誰かいる・・・！始まりの物語編」にてヒロイン役を務める。また声の仕事も多く、Nack5「Saturday Morning Radio おぴハピ！」では1か月間ラジオのパーソナリティを務めた。

＜ストーリィ＞

完成された大人の女と まだ未熟な若い女……

この美しくも恐ろしい物語は この二人の女の出逢いから始まる。

結末はヒ・ミ・ツ！！！ お約束くださいませ。。。。。

＜公演概要＞

公演名

『動機』～ドラマ・リーディング～

原作

ギィ・フォワシィ

演出

白樹 栞

出演

藤丸 千 北村夏未

ピアニスト

金田龍二

企画製作

Societe Le Theatre Elysee

公式サイト

http://tricolore-theater.com/

ホームページ：ラムズデザイン 菊池歩

会場

Roppongi Tricolore Theater 1Fフォワイエ

東京都港区六本木6-8-15

著作権代理

フランス著作権事務所

日程

2025年12月5日（金）・6日（土）

12月5日（金）19:00 ソフィア 北村夏未／ソフィ 藤丸 千

12月6日（土）13:30 ※配役は当日までヒ・ミ・ツ！！！

12月6日（土）17:00 ソフィア 藤丸 千／ソフィ 北村夏未

※開場は開演の30分前 ※未就学児入場不可

チケット料金（全席指定・税込）

7,800円 （※当日券は500円UP）

※チケット取り扱い Roppongi Tricolore Theater（03-3796-7771）

お問合わせ

Roppongi Tricolore Theater 03-3796-7771

(C)Roppongi Tricolore Theater

https://prtimes.jp/a/?f=d114292-29-8c7b3f3d2489b35cbbae008c45843f5e.pdf