フランス現代劇を二人の女優がドラマ・リーディングにて上演！

写真拡大 (全5枚)

六本木トリコロールシアター

～　美しくも　恐ろしい物語　～


『動機』～ドラマ・リーディング～



原作　ギィ・フォワシィ


【出演】藤丸 千　北村夏未


2025年12月5日（金）・6日（土）　六本木トリコロールシアター 1Fフォワイエ


【プロデューサー／演出】 白樹 栞


【企画製作】 Societe Le Theatre Elysee



このたびSociete Le Theatre Elysee は 原作ギィ・フォワシィ 『動機』 を六本木トリコロールシアター1Fフォワイエにて上演いたします。


世界各国で上演されているギィ・フォワシィの「美しくも 恐ろしい物語」を 皆さまにお届けいたします！



近年ブロードウェイミュージカルでも採用されつつある「ポエトリーリーディング」(朗読や独白に音楽が寄り添い　言葉と音楽が融合してひとつの芸術作品となる表現方法)を取り入れ 静かな語りから高揚感のあるリズムへ展開し　感情や物語をより深く届けるこの手法…　ル・テアトル・エリゼのこの作品もこの手法を彷彿とさせる




　　　　　藤丸 千　　　　　　　　　　北村夏未

演出　白樹 栞


吉永小百合相手役で映画デビュー。舞台女優として また数々の舞台のプロデューサーとしても活躍，演出は『庭の木と四つの物語』『Fallait pas le dire』『動機』など好評を得ている。また オーナー兼事務局長として 日本初の「本格的なクラブ」日仏フォーラムを1981年創設，現在870回を超える。 フランス共和国よりシュヴァリエ勲章受賞。



出演：


藤丸 千（テアトル・ド・ポッシュ）


東京都出身。NHK BSプレミアムドラマ「団地のふたり」ではレギュラー出演を果たす。出演作に連続テレビ小説「虎に翼」など。舞台では、2024年に、台湾国立劇場で上演された日台国際共同制作舞台『誠實浴池（The Beautiful of Honest Desires）』に出演。同作品は2025年には東京芸術劇場などでも公演され、高い評価を得た。



北村夏未（トウィンクル・コーポレーション）


1999年、東京生まれの俳優。特技はピアノ、日本舞踊。主な舞台の出演作として、「abc赤坂ビーンズクラブ-side3-」、「艦これ舞台2025」などがある。映像作品としては、J:COM「俺のテントに誰かいる・・・！始まりの物語編」にてヒロイン役を務める。また声の仕事も多く、Nack5「Saturday Morning Radio おぴハピ！」では1か月間ラジオのパーソナリティを務めた。



＜ストーリィ＞


完成された大人の女と まだ未熟な若い女……


この美しくも恐ろしい物語は この二人の女の出逢いから始まる。


結末はヒ・ミ・ツ！！！　お約束くださいませ。。。。。



＜公演概要＞



公演名


『動機』～ドラマ・リーディング～



原作


ギィ・フォワシィ


演出


白樹 栞



出演


藤丸 千　北村夏未



ピアニスト


金田龍二



企画製作


Societe Le Theatre Elysee



公式サイト


http://tricolore-theater.com/


ホームページ：ラムズデザイン 菊池歩



会場


Roppongi Tricolore Theater 1Fフォワイエ


東京都港区六本木6-8-15



著作権代理


フランス著作権事務所



日程


2025年12月5日（金）・6日（土）




12月5日（金）19:00　ソフィア　北村夏未／ソフィ　藤丸 千


12月6日（土）13:30　※配役は当日までヒ・ミ・ツ！！！


12月6日（土）17:00　ソフィア　藤丸 千／ソフィ　北村夏未


※開場は開演の30分前　　※未就学児入場不可



チケット料金（全席指定・税込）　


7,800円　（※当日券は500円UP）


　※チケット取り扱い　Roppongi Tricolore Theater（03-3796-7771）


　　　


お問合わせ


Roppongi Tricolore Theater　03-3796-7771




(C)Roppongi Tricolore Theater


https://prtimes.jp/a/?f=d114292-29-8c7b3f3d2489b35cbbae008c45843f5e.pdf