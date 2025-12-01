【俳優・モデル 岡崎紗絵 カレンダーブック2026発売決定！】2nd 写真集 『Lupinus』 の未公開カットが満載！

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）が、俳優・モデル 岡崎紗絵さんの2026年のカレンダーブックを発売することが決定しました。

（※）日本ABC協会 雑誌発行社レポート2024年下半期（7～12月）

本作は、岡崎さんの20代ラスト写真集となった『岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus』（2025年9月16日発売）の未公開カットで構成されています。

グアムで撮影をおこなった写真集は、青く澄み渡る海や美しい夕陽などの神秘的な自然のなかで、これまで見せてこなかった岡崎さんの素顔も収めた一冊。そんな写真集には掲載しきれなかったカットとともに、新たな一年を過ごしてほしいという想いが詰まったカレンダーブックになっています。

カレンダーブックは、宝島チャンネルと岡崎さんのファンクラブでの限定受注販売。それぞれで絵柄の異なるポストカード特典もつきます。

【詳細解禁＆受注販売スタート】

2025年12月4日（木）10:00

詳細解禁は下記販売サイトと公式Xにて！

宝島チャンネル：https://tkj.jp/book/?cd=TD692031

岡崎紗絵ファンクラブ：https://sae-okazaki.com/shop

宝島社書籍編集部公式X：https://x.com/book_tkj?s=20

『岡崎紗絵 カレンダーブック2026』

定価：3300円（税込）

好評発売中！

『岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus』

定価：3850円（税込）

【岡崎紗絵（おかざき・さえ）プロフィール】

1995年11月2日生まれ。愛知県名古屋市出身。2012年に開催された雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2012」でグランプリを受賞しモデルとしてデビュー。2016年からファッション誌『Ray』の専属モデルを9年間務め、以降も様々なファッション誌にモデルとして出演中。俳優としては『教場II』・『ナイト・ドクター』・『GTOリバイバル』などの話題作をはじめとしたドラマに、昨今まで継続的に出演している。映画では『mellow』（2020年）、『BISHU ～世界でいちばん優しい服～』（2024年）、『ブラック・ショーマン』（2025年）等に出演し、 『新しいカギ』などのバラエティ番組でも活躍している。俳優・タレント・モデルと活動が多岐にわたる。2026年1月からは、木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』にて、フジテレビドラマで初ヒロインを務める。