「ABEMA」、本田圭佑発案『4v4 JAPAN CUP 2025』ファイナルを無料生中継！決勝・準決勝・3位決定戦、さらにスペシャルマッチ＆レジェンドマッチもお届け

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月25日（木）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』（以下、本大会）ファイナルの模様を、無料で生中継することを決定いたしました。

本大会は、「サッカーの世界大会をすべての子どもに」というミッションのもと、本田圭佑氏が考案した“4人制サッカー”「4v4」による全国大会。2025年シーズンの予選ラウンドを勝ち抜いた各カテゴリー4チーム（U10／U12）が頂点を争い、さらに勝者には“本田圭佑率いるスペシャルチーム”とのドリームマッチが用意されています。加えて、現役プロサッカー選手・元プロサッカー選手による4v4形式のレジェンドマッチも実施され、育成年代の子どもたちが本気で挑む特別な1日をより熱く盛り上げます。

「ABEMA」では、準決勝・3位決定戦・決勝を含む全試合に加え、スペシャルマッチ・レジェンドマッチも完全無料で生中継。実況・解説および参加レジェンド選手の詳細は、後日「ABEMA」にて発表いたします。

国内外のサッカーを無料で届けてきた「ABEMA」では、次世代プレーヤーが躍動する“育成年代の祭典”のクライマックスを今年もお届けします。8カ月にわたり積み重ねてきた挑戦の集大成を、ぜひ「ABEMA」でご覧ください。

■『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』 放送概要

日時：2025年12月25日（木）13:00～（放送枠開始12:45～）

URL：https://abema.tv/live-event/dcb42ef2-c844-44c5-8575-8fad1d5d07fb

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

