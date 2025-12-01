世界的ヒット中「イクサガミ」のヒロイン・藤崎ゆみあがインパクト大の初写真集表紙カットを公開!! 第48回日本アカデミー賞最優秀監督・藤井道人氏から帯コメントも！
12月12日（金）に発売される俳優・藤崎ゆみあのファースト写真集の表紙が決定した。ギリシャ北西部にあり、ユネスコ文化遺産に登録されているメテオラ修道院群を背景に、強い太陽の光を浴びたインパクトのあるカットだ。17歳とは思えないほどの眼光鋭い大人びた表情ながら、あどけなさと透明感も携え、唯一無二の存在感を放っている。一方、裏表紙にはメテオラのふもとの街・カランバカを楽しそうに散策する笑顔の1枚が採用された。
また、本写真集のタイトルが「藤崎ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』」に決定。写真集撮影中に見せた大胆な行動、ふと感じさせられる大人びたオーラ、とても楽しそうに現地の食事をしたり観光地を巡る姿など、さまざまな顔を見せる藤崎ゆみあの今を嘘偽りなくすべて見られるという意味合いを込めて、彼女の名前をシンプルにタイトルに置いた。
さらに、写真集の帯には第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督から、「10年後、この写真集にとんでもないプレミアがつくことを確信しています。是非彼女の船出を見守ってあげてください。」とのコメントが寄せられた。藤崎ゆみあはドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でデビューしているが、俳優として初参加した作品は藤井氏が監督した映画「パレード」であり、藤井氏が演出を手掛け、現在配信中で世界1位の快挙を成し遂げたNetflixシリーズドラマ「イクサガミ」では、ヒロインの香月双葉を演じている。そのため、彼女の軌跡と成長を見続けている藤井道人監督から、愛のあるメッセージとなった。
藤崎ゆみあプロフィール
2008年2月16日生まれ。広島県出身。2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、CM広告「東京メトロ」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。現在、湖池屋「ピュアポテト 鬼ノ宴」のCMが放映中。
発売記念イベント開催！
【新宿会場】
■日程／会場
2025年12月14日（日）13：00～ 紀伊國屋書店新宿本店9Fイベントスペース
■開催書店イベント専用ページ
紀伊國屋書店新宿本店 ： https://store.kinokuniya.co.jp/event/1761784838/
■参加券お申込期間（WEB受付のみ）：
2025年11月5日（水）17：00～ 2025年11月28日（金）23：59
※イベント当日に当日券を販売する場合があります。
【渋谷会場】
■日程／会場
2025年12月21日（日）13：00～ SHIBUYA TSUTAYA 特設イベントスペース
■開催書店イベント専用ページ
SHIBUYA TSUTAYA ： https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1571.html
■参加券お申込期間（WEB受付のみ）：
2025年11月5日（水）17：00 ～
※但し完売次第終了となります。
その他、イベント参加券のお申込方法について詳しくは上記の各書店イベント専用ページをご確認ください。
カレンダー付き限定版、発売決定！
対象店舗にてカレンダーが付いた藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」カレンダー付き限定版の発売が決定しました！
下記対象店舗でしか入手できないカレンダー付きの限定版となります！
数量限定となりますので、ご注文はお早めに！
商品名：藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」カレンダー付き限定版
価格：5,500円 本体：5,000円（税10%）
※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。
※カレンダーの有無以外は通常版と同じ内容となります。
【対象店舗】
・Amazon
https://www.amazon.co.jp/
・楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18335985/
＜注意事項＞
※12月1日現在
※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」がございます。お買い求めの際はご注意ください。
※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」はカレンダーの有無以外は同じ内容となります。
購入者特典、決定！
先着で藤崎ゆみあ直筆サイン入り写真集を販売
※直筆サイン入り写真集のお渡しは発売日以降となる可能性がございます。
※在庫には限りがございます。ご了承ください。
【対象店舗】
・セブンネットショッピング
https://7net.omni7.jp/detail/1107635122
＜注意事項＞
※12月1日現在
※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。
※特典付き販売店は、追加になる場合があります。
【商品概要】
藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」
●発売日：2025年12月12日（金）※一部発売日が異なる地域がございます
●定価：3,850円
全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。
