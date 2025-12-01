STマイクロエレクトロニクス

太陽光エネルギーと営農型太陽光発電の分野をリードするフランス企業のTSEと、多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、太陽光発電所で生成される再生可能電力をフランス国内におけるSTの拠点に供給するフィジカルPPA（電力購入契約）を締結したことを発表しました。

TSEがフランスで運営する3カ所の太陽光発電所で生成される、合計およそ43MWの再生可能エネルギーがSTに供給されることになります。今回の契約は2027年から開始される15年間の契約で、総供給量は約780GWhに達する見込みです。

STのDTIT部門およびグローバル購買部門担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるChouaib Rokbiは、次のようにコメントしています。「フランスで2件目となる今回のPPAは、2027年までの事業運営においてカーボン・ニュートラル（スコープ1、2、および3の一部）達成、および再生可能電力の使用率100%という目標に向けた非常に重要なステップであり、STがサステナビリティにおける変革を進める上で大きな役割を果たしています。STはフランス、イタリア、マレーシア、モロッコにおいて、すでに複数のPPAを締結してきましたが、2027年より始まるTSEとのPPAにより、研究開発や設計、販売、マーケティング、およびチップの量産を行っているフランスの拠点に、より多くの再生可能エネルギーが供給されることになります。」

TSEの社長 兼 共同創設者であるMathieu Debonnet氏は、次のようにコメントしています。「フランスのエネルギー・レジリエンスは、『行動』と『目標』の上に構築されています。今回のSTとのパートナーシップは、両社が協力することで産業主権の維持とエネルギー転換の両立を実現できるということを示しています。フランスが強く競争力のある国家であり続けるために、自国が主権を持つ、費用対効果の高い脱炭素エネルギーを豊富に確保する必要があります。BioMerieux、Les Mousquetaires、Agrial、Albeaとの契約に続き、今回STと契約を結んだことで、脱炭素エネルギーを提供し、企業のESGの取り組みを支援するという当社のモデルに対する信頼がさらに示される形となりました。当社のチームは、プロセスのあらゆる段階を効率化するツールと専門性を有しており、シームレスな実行を可能にします。」

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

TSEについて

TSEは、2016年にフランスで設立された太陽光発電の独立系開発・供給会社です。設計から運用、発電した電気の有効活用に至るまで、バリューチェーン全体を自社でカバーしています。事業ポートフォリオは、約241,000人分の電力消費量に相当します。2021年には、フランスのムーズ県マルヴィルに同国で第2位の規模となる太陽光発電所を開設しました。また、営農型太陽光発電の模範企業であるTSEは、灌漑システムを一体化した世界初の農業用ソーラー・キャノピーを開発・運営しており、フランス国内の複数の場所に展開しています。2023年には、成長と産業化の加速を目的に1億6000万ユーロの株式資金調達を行いました。これは、同年のフランスのテック企業による資金調達の規模として上位10社に入る額で、2024年にはさらに2億3000万ユーロを調達しています。またTSEは、「Holosolis」というコンソーシアムの設立メンバー企業でもあります。同コンソーシアムは、フランス製ソーラー・パネルを供給するべく、現在モゼル県サルグミーヌに太陽光発電のギガファクトリーを建設しています。このほかにも、Dijon Cereales、Noriap、Euredenなどの主要な農業協同組合とのパートナーシップを構築・強化して、農業地域にメリットをもたらす営農型太陽光発電プロジェクトを実施してきました。さらに、Fonderies du Poitouを共同で買収し、グリーン・エネルギー・ハブの建設にも取り組んでいます。「French Tech 120」に選出され、フランス全土に15のオフィスと5GWの開発パイプラインを保有するTSEは、再生可能エネルギー分野におけるフランスの新たな有力企業として急成長中で、地域コミュニティをサポートしています。

詳細については、https://www.tse.energy/enをご覧ください。

◆ STへのIR関係者お問い合わせ先

Jerôme Ramel

EVP Corporate Development & Integrated External Communication

Tel: +41.22.929.59.20

jerome.ramel@st.com