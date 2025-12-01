「法人のお客さまマイページ」および「Ｎにおまかせ！ITサポート」を機能拡充

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（以下、NTT東日本）は、「法人のお客さまマイページ」、および「Ｎにおまかせ！ITサポート」を、2025年12月1日(月)に機能拡充します。

本機能拡充により、中小企業を中心とした法人のお客さまの業務効率化に向けた生成AIの導入・活用を支援するセミナーや動画コンテンツを「法人のお客さまマイページ」※1にて提供すると共に、「Ｎにおまかせ！ITサポート」※2のヘルプデスクにて、生成AIツールの導入に向けたご相談対応や、具体的な操作方法等のサポートを開始いたします。

※1:固定電話やフレッツ光など、自社で契約しているNTT東日本のサービスを一元管理・お手続きが可能なサポートサイトです。（2025年11月末時点で約7万人が利用中）

※2:ICT環境の導入からパソコンの故障修理、及び修理費の補償まで遠隔にてワンストップで日本全国のお客さまをサポートするサービスです。（税込3,850円/月～）

１． 背景と目的

NTT東日本は、地域のアセットをベースに高品質で安定した通信インフラの提供し、デジタル技術を通じて、社会の課題解決およびDXの推進に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、「法人のお客さまマイページ」では、契約サービスの管理やサポート情報、ビジネスに役立つコンテンツを一元的に提供し、情報システム業務の効率化と利便性向上をめざしています。また、「Nにおまかせ！ITサポート」では、オフィスやテレワーク環境のICT機器に関する操作・設定・トラブル対応に加え、パソコン修理や機器補償を含むサービスを提供し、多くのお客さまにご利用いただいています。

近年、業務効率化に向けた生成AIの活用ニーズが高まっており、導入方法や活用に関する相談が増えています。そこで、「法人のお客さまマイページ」の登録者には、生成AIの導入・活用を支援するセミナーや動画コンテンツを2025年12月1日(月)より提供します。さらに、「Nにおまかせ！ITサポート」の契約者には、生成AIツールの操作支援や具体的なプロンプトの入力方法の支援に加え、企業ごとの課題に対応するオンライン個別相談会を開始します。

２． 「法人のお客さまマイページ」コンテンツ拡充の概要

１.ビジネスシーンで活躍する専門講師による録画型セミナー

「法人のお客さまマイページ」では、生成AIの導入・活用を支援する全4回のセミナーシリーズを順次公開予定です。生成AIの基本理解から業務活用のヒントまで、企業のDX推進に役立つ情報を専門講師がわかりやすく解説します。詳細は後日マイページにてご案内します。

２.生成AIの知識が身につく動画コンテンツ

これから生成AIの活用をご検討するお客さま向けの5分程度の動画を2025年12月1日(月)に公開します。また、ヘルプデスクへの問い合わせ内容を踏まえ、コンテンツを順次拡充します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1261_1_754da0c9db6cd3be25c872e154c18ca9.jpg?v=202512020456 ]３.チャットボットによる生成AIに関する簡易な問合せ対応

基本知識から利用方法まで、生成AIの個人利用に関する簡単なご質問に、チャットボットが回答します。ページ右下のこちらのアイコンから利用いただけます。

「法人のお客さまマイページ」の内容や登録方法は、下記をご確認ください。

https://business.ntt-east.co.jp/content/adlp/mypage/?utm_source=webitsupport&utm_medium=newsrelease&utm_campaign=mypage_lp&utm_content=press(https://business.ntt-east.co.jp/content/adlp/mypage/?utm_source=webitsupport&utm_medium=newsrelease&utm_campaign=mypage_lp&utm_content=press)

３． 「Ｎにおまかせ！ITサポート」機能拡充の概要

１.ヘルプデスクが操作・設定サポート

市場で利用が進むChatGPT*、Microsoft Copilot*、Gemini*の使い方について、専門オペレーターが電話やチャットで、基本知識からログイン方法、プロンプト入力まで操作・設定をサポートします。また、従来からお電話のみで対応していたICT機器に関する操作・設定・トラブル対応に関してもチャットで受付いたします。

*ChatGPTはOpenAI,Inc、GeminiはGoogle LLCの登録商標または商標です。また、Microsoft Copilot は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

２.オンラインでの個別相談会形式でのサポート

お客さま企業ごとに、より具体的な生成AIツールの導入方法やプロンプトの作成方法等のご質問・相談にオンライン形式でお答えします。相談会は1回あたり30分程度で、参加をご希望の場合は、「お客さま法人マイページ」からお申込みいただくか、ヘルプデスクへご連絡ください。

＜生成AI活用サポートの例＞

４． パッケージメニューの提供について

- 「生成AIとは何か」、「具体的にどのようなことができるのか」といった基本的なご質問への対応- 生成AIツールを使い始めるにあたってのログインやアカウント登録の方法- お客さま企業で生成AIツールを運用するうえでの、セキュリティリスクや運用ガイドラインの制定に関する考え方のご説明

今回の機能拡充に合わせ、フレッツ光の法人向け回線（フレッツ 光クロスBiz、フレッツ 光クロス オフィスタイプ、フレッツ 光ネクスト オフィスタイプ）と「Nにおまかせ！ITサポート」のパッケージメニューをラインナップいたします。フレッツ光の法人向け回線は、万が一の回線トラブル発生時も24時間365日の故障受付と電話対応・現地駆けつけ修理がご利用いただけるため、ビジネスでのご利用に適した光回線となっています。更に「Ｎにおまかせ！ITサポート」とのパッケージメニューをお申し込みいただくことで、生成AIツールやパソコン等のICT機器に関する操作・設定等のサポートにも対応いたします。

「Ｎにおまかせ！ITサポート」のパッケージメニューの詳細はこちらをご確認ください。

https://business.ntt-east.co.jp/service/n_omakase_itss/charge.html#pack

*本パッケージは、「フレッツ 光クロスBiz」、または「フレッツ 光クロス オフィスタイプ」、または「フレッツ 光ネクスト オフィスタイプ」 と「Nにおまかせ！ITサポート」で構成されます。各サービスは独立したサービスであるため、パッケージとしてまとめてお申し込みいただいた場合であっても、その後各サービスについて変更または解約を行うことができます。

５． お客さまからのお申し込み・お問い合わせ先

（1） インターネットによるお申込みについて

「Ｎにおまかせ！ITサポート」のWebかんたん申し込みをご利用ください。

https://business.ntt-east.co.jp/service/n_omakase_itss/#anc-inq

（2） インターネットによるお問い合わせについて

「Ｎにおまかせ！ITサポート」に関するお問い合わせフォームをご利用ください。

https://form.business.ntt-east.co.jp/a?formId=pf0083inq&_gl=1%2asdq2c6%2a_ga%2aMTI2NDkyNTY2MS4xNzUzODU2NTI4%2a_ga_8HVNPVG7VS%2aczE3NjQyMjQ5NTQkbzE3MyRnMSR0MTc2NDIyNTcyNSRqNDQkbDAkaDA.&type=A(https://form.business.ntt-east.co.jp/a?formId=pf0083inq&_gl=1%2asdq2c6%2a_ga%2aMTI2NDkyNTY2MS4xNzUzODU2NTI4%2a_ga_8HVNPVG7VS%2aczE3NjQyMjQ5NTQkbzE3MyRnMSR0MTc2NDIyNTcyNSRqNDQkbDAkaDA.&type=A)

（３）お客さまを担当する当社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。