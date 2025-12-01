2025年度外国人共生講座″生活/交通指導講座″、12月11日（木）14時～ 【BREXA CrossBorder（BREXA CB）/建設技能人材機構（JAC）】
株式会社BREXA CrossBorder（BREXA CB）は、特定技能建設分野を管轄する一般社団法人 建設技能人材機構（JAC）とともに、2025年度外国人共生講座を開催致します。
▼お申し込みはこちら▼
https://jac-skill.or.jp/coexist-course/life-traffic-course.php
【開催概要】
名 称：2025年度外国人共生講座
やさしい日本語講座
日 時：2025年12月11日（木）14時00分～15時00分
内 容：生活 / 交通指導講座
主 催：一般社団法人 建設技能人材機構（JAC）
講 師：株式会社BREXA CrossBorder
白石 依子 ・ 河元 智美（日本語教育資格保持者）
参加費：無料
参加方法：オンラインセミナー（Microsoft Teams）
定 員：各回1,000名
この講座では、外国人従業員が日本で日常生活を送る上で知っておくべき生活習慣、マナー、ルール、公共機関の利用方法などに加え、交通安全や通勤ルールに関する基礎知識について、企業としてどのように伝え、指導すべきかを事例を交えて具体的に解説します。
外国人材が定着しやすい職場環境づくりを支援するため、実践的な指導ノウハウを提供します。
【主催者について】
名 称：一般社団法人 建設技能人材機構（JAC）
設 立：2019年4月1日
理事長：三野輪 賢二
所在地：ヘッドオフィス
〒105-8444 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル9階
H P：https://jac-skill.or.jp/
一般社団法人建設着の人材機構（JAC）は、深刻化する人材不足を抱える日本の建設業界に、建設分野における外国人材の適性かつ円滑な受け入れを実現するために、2019年4月に建設された組織です。
主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労監理業務を行っています。
【運営元について】
名 称：株式会社BREXA CrossBorder
設 立：2008年10月
代表者：小野 悠矢
所在地：本社
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号 梅田北プレイス2F
H P：https://crossborder.brexa.com/
株式会社BREXA CrossBorderは外国人を含めた採用・労務・福利厚生・安全衛生など人事労務の専門的なサポートを行っています。人事アウトソースのベストパートナー、国内最大手の登録支援機関として、今まで培ってきたノウハウとグローバルな視野で、多様なお客様のニーズにお応えします。