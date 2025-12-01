【ブランドUSA】世界的なラグジュアリー旅行市場の拡大に伴い、アメリカ国内でもラグジュアリートラベル関連の施設・アクティビティが拡充

ブランドUSA

近年世界的にラグジュアリーな旅行体験に対する需要が高まりを見せていますが、アメリカ合衆国内にもワイナリーでのワインテイスティングや、風光明媚で洒落たルーフトップバーでのカクテル、ウェルネス・リゾート、高級ショッピング施設に至るまで、バラエティに富んだラグジュアリーな体験ができる施設や場所が揃っています。ラグジュアリー旅行市場が今後一層拡大するとの見通しのもと、アメリカ合衆国の公式観光マーケティング機関であるブランドUSAではこのたび、国内で新規オープンした「ラグジュアリー旅行」関連の施設、そして日本人旅行者に特にお勧めのアクティビティをまとめ、一般消費者向け公式ポータルサイト「AmericaTheBeautiful.com(https://americathebeautiful.com/ja/)」にて公開しました。

ラグジュアリークラスの新規開業宿泊施設

人里離れたロケーションのヴィラでの宿泊・滞在は、快適さを保ちながらプライベートな時間を楽しめる旅のスタイルとして人気が高まっています。2019年に創業したノクターン・ヴィラズ社は、コロラド州テリュライド、フロリダ州エメラルドコースト、カリフォルニア州サンタバーバラの3都市で、パーソナライズされたサービスを提供するコンシェルジュ・サービスが付帯する、ヴィラタイプの宿泊施設を展開しています。

高級感に満ちた「ラグジュアリータイプ」のロッジやグランピングサイトでのリモートステイも、近年人気を集めています。サウスダコタ州西部の高原に位置するショートグラス・リゾートの敷地は約21万平方メートルにおよび、独立型バンガローから構成される、大人向けの落ち着いた隠れ家リゾートです。マウントラシュモア、バッドランズ、デビルズタワーといった有名な観光スポットの中心地というロケーションも魅力です。また、エスカランテ・ユーツ社は、ユタ州南部の人里離れた高地砂漠という場所で、様々なラグジュアリー体験を提供しています。ウェストバージニア州ウォーデンスビルのジョージ・ワシントン国有林に囲またロケケーションに最近オープンしたセラ・アット・サンディ・リッジマイクロリゾートは、シェフズキッチン、室内洗濯乾燥機、専用温水プランジプールを備えた2ベッドルームヴィラから成る宿泊施設です。

高級感とVIP感溢れるアクティビティを取り入れた旅行体験

華やかなハリウッドパーティー、レッドカーペットが敷かれたイベント、アワードイベントは、映画スターやエンターテインメント界のエリートだけのものではありません。富裕層や旅慣れた旅行者向けのサービスを提供するエンバーク・ビヨンド社やアベニュー・トゥー・トラベル社といった旅行会社では、メットガラ、ニューヨーク・ファッションウィーク、ヴァニティ・フェア・オスカーパーティー、アート・バーゼル・マイアミ、スーパーボウルなど、通常はアクセスが難しいハイエンドなイベントに参加ができる超VIPアクセス体験を案内しています。

テキサス州オースティンでは、プロのミュージシャンとのプライベートセッションを通じた楽曲の共同制作や、プライベートパフォーマンス観賞、またアーティストの直筆サイン入りの特別なレコーディング音源を持ち帰ることができる体験を手配・販売しています。テネシー州ナッシュビル拠点のフォーシーズンズ・ソングライター・エクスペリエンス社では、ヒット曲を数多く生み出した人気ソングライターとのプライベートセッション体験を案内しています。

高級感溢れるオールインクルーシブ・タイプの宿泊施設

宿泊料金に、食事やドリンク、アクティビティなどが一括して全て組み込まれているオールインクルーシブタイプの宿泊施設も、人気を集めています。ニューメキシコ州のヴァーメホにある、テッド・ターナー・リザーブスは、ラグジュアリーなオールインクルーシブ・タイプのリゾートで、滞在中毎日、フライフィッシング、乗馬、スノーシューイングといった2つ屋外でのアクティビティ（それぞれ所要時間は半日）に加え、3食のお食事、洗練されたロッジ、キャビン、あるいは歴史的コテージでの宿泊が料金に含まれています。

モンタナ州にあるポウズ・アップは、ミシュランキー2つ星を獲得したオールインクルーシブリゾートで、アメリカ西部の精神を体現したカウボーイスタイルのバケーションを提供しています。広大な敷地には広々としたロッジホーム、グランピング・テント、そして「グリーン・オー」という名称の、大人のゲスト専用の屋内外一体型の12棟のツリーハウススタイルが備わっています。

アメリカならではの「ラグジュアリー」を体験できるアクティビティ

スタイリッシュに星空観賞

ユタ州に2018年に開業した、ブティックロッジ「コンパス・ローズ・ロッジ」では、“星空観測 × アウトドア × ブティックホテル” をコンセプトにした宿泊体験を案内しています。ロッジ内には、アメリカ航空宇宙局（NASA）と欧州宇宙機関（ESA）が1990年に打ち上げた、地球の上空約550kmを周回する宇宙望遠鏡「ハッブル宇宙望遠鏡」と同様の鏡を用いた、16インチ開口のリッチー・クレチアン式望遠鏡を併設した天文台があります。また、同じくユタ州南西部に位置する、クリア・スカイ・リゾーツ・ブライス・キャニオンには、パノラマガラス仕様の巨大なスカイ・ドームがあり、天体観測を楽しみながらの宿泊を楽しめます。

アリゾナ州のワラパイ族が管理するグランドキャニオン・ウエストとワラパイ族居留地の近くに位置する「ザ・アウトポスト・アット・グランドキャニオン・グランピング・リゾート」は、豪華な「グランピング」タイプの宿泊施設で、VIP アメニティとともに、渓谷の壮大な景観と星空観賞を楽しむことができます。また、同じロケーションから、激流下りやトラバーチン・キャバーン・フォールズへのハイキングを楽しんだ後、ヘリコプターでグランドキャニオンリム（渓谷の縁）と帰還する、ワラパイ族が主催する「ワンデー・ラフティング・ヘリコプター・アドベンチャー」に参加することも出来ます。

アメリカで開催される国際的スポーツイベントをラグジュアリーに観戦

アメリカ国内では、2026年のサッカーワールドカップ、2028年のロサンゼルス・オリンピック／パラリンピック、そしてF1大会のラスベガス開催など、世界的なスポーツイベントの開催が断続的に予定されており、世界屈指のスポーツイベント開催地として注目を集めています。

オン・ロケーション・エクスペリエンシズ社は、2026年サッカーワールドカップ、2028年オリンピック・パラリンピック、そしてスーパーボウルLXの公式ホスピタリティパートナーであり、これらの大型スポーツイベントのチケットを販売しています。同社では、観戦チケットに加え、イベントの特別パーティーや限定体験などをセットにしたVIPパッケージを販売しています。

フォーミュラ1・パドック・クラブ社では、最上級のホスピタリティを楽しめる環境でモータースポーツを観戦できる旅行商品を案内しています。ピットレーンを歩いて見学できる「ピットウォーク」や、同社ゲスト専用のプライベートラウンジなど、プレミアム感に溢れたサービスを提供しています。

テーマパークをより贅沢に楽しむVIPパッケージ

米国内の主要なテーマパーク施設では、VIPパッケージを利用することで、プライベート感に溢れた舞台裏ツアーや、ライドやアトラクションの優先アクセスを楽しむことが可能です。ウォルト・ディズニー・ワールドや、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、シーワールド、レゴランドといったアメリカを代表するテーマパークでは全て、優先特典をセットにしたVIPパッケージを案内しています。

人気の音楽フェスをより贅沢に楽しむVIPパッケージ

アメリカでは年間を通じて、国際的に人気の高い音楽フェスティバルが数多く開催されていますが、カリフォルニア州インディオを舞台に開催される「コーチェラ」は最も良く知られているイベントです。前述の旅行会社、オン・ロケーション社では、会場の近郊にある最高級クラスの邸宅やホテルでの宿泊、コンシェルジュ・サービス、会場内の専用移動サービス、プレミアムエリアへのアクセスなどをセットにしたVIPパッケージを販売しています。同社は、カントリーミュージック版コーチェラともいわれる「ステージコーチ」でも、同様のレベルのVIPパッケージを案内しています。

本土外で楽しめるラグジュアリー旅行体験

プエルトリコに2025年11月20日、自治連邦区内初の「フォーシーズンズ」ブランドのホテル、「フォーシーズンズ・リゾート＆レジデンシズ・プエルトリコ・アット・ココビーチ」が開業しました。同リゾートには、ロバート・トレント・ジョーンズ Jr. 氏設計の18ホール「バヒア・ビーチ・ゴルフクラブ」が併設されています。同施設は、ニューヨーク州トロイに本拠を置く非営利の環境教育団体、オーデュボン・インターナショナルによる「シルバー・シグネチャー・サンクチュアリ」認定（環境保全に配慮した施設に与えられる認証プロセス）を獲得しています。

ハワイ州カウアイ島で海洋クルーズやアドベンチャーツアーを専門に手がけるツアー会社、カウアイ・シー・ツアーズ社が運航する全長約20メートルのラグジュアリー・カタマランヨット「レディ・カイラニ」でのクルーズは、景勝地ナパリ・コーストを優雅に楽しめる旅行商品です。広々としたデッキと、船から海に簡単に飛び込めるデザインが特徴で、少人数制ならではの落ち着いた雰囲気の中、ダイナミックな海岸線の眺望を満喫できます。

南西部で体験できるラグジュアリー旅行

米国南西部では雄大な自然景観はもちろんのこと、地域に根付く独自の歴史文化を体験することができます。特にニューメキシコ州タオスは、先住民族の歴史や文化が色濃く残る場所です。ホワイトフェザー・ネイティブ・カルチュラル・ツアーズ社とヘリテージ・インスピレーションズ・ツアーズ社はこの地域を代表するツアー会社で、この土地の歴史、遺産、伝統を深く学べるオーダーメイド型のツアーを各種催行しています。

ニューメキシコ州サンタフェにある五つ星ラグジュアリーホテル、イン・オブ・ザ・ファイブ・グレイセズでは、南西部ならではのラグジュアリーと没入感に溢れた滞在を体験できます。伝統的なアドビ住宅（南西部を象徴する伝統的な日干し煉瓦造り）を、シェフズキッチンを備えた2階建て3ベッドルームヴィラを含む、スイートタイプの客室から構成される宿泊施設に改装しており、客室内は色鮮やかなアンティークの置物、モザイクタイル、職人技の木工、手描きの天井画で装飾されています。

アメリカ南西部、コロラド州とユタ州内の主要観光スポットを巡る豪華鉄道、「キャニオン・スピリット」が、2026年4月21日からその運行を開始します。両州内のデンバー、ラスベガス、ソルトレークシティ等の都市間を2日間または3日間の旅程で運行し、南西部の豊かな自然と史跡を豪華なサービスとともに楽しめるようになります。

南部で体験できるラグジュアリー体験

ノースカロライナ州アッシュビルにある、米国最大の私邸、ビルトモア邸の敷地内にあるジ・イン・オン・ビルトモア・エステートは、豪奢な客室、歴史深い庭園、そして敷地内にあるワイナリーが特徴の高級宿泊施設として人気を集めています。

ノースカロライナ州ローリーにある ローリー・デニム・ワークショップでは、オーナー兼デザイナーのヴィクター・リトビネンコ氏とともに、世界に一つだけのオーダーメイドデニムを制作する体験ができます。

テネシー州ウォランド、グレート・スモーキー山脈の裾野に広がる約1,700万平方メートルの広大な敷地面積を誇る「ブラックベリー・ファーム」は、この地区を代表するラグジュアリーホテルです。館内ではレストラン「ザ・バーン」での「ファーム・トゥ・テーブル」スタイルの食事をはじめ、ウェルハウス・スパでのホリスティック・トリートメント、フライフィッシング、乗馬、クレー射撃、サイクリングといったアクティビティを楽しむことができます。さらに、季節ごとに変わるフード＆ワインやウェルネス関連のイベントも充実していて、自然豊かな環境で心身ともに満たされる滞在を堪能できます。

ジョージア州サバンナには、5つ星を獲得しているペリー・レーン・ホテルを筆頭とする歴史深いホテルや、高級レストランとして名高いオールド・ピンク・ハウスなど、南部ならではのホスピタリティとラグジュアリーが凝縮した施設が数多く揃っています。そして現在、サバンナ観光局と女性向けファッションブランド「ラブシャックファンシー」は初のコラボレーション・プロジェクトを展開しています。サバンナの歴史地区や庭園から着想を得たファッションアイテムが、高級百貨店、サックス・フィフス・アベニューで発売されていて、南部ならではの優雅さを感じることができます。

太平洋岸北西部で体験できるラグジュアリー体験

オレゴンはトリュフの名産地として知られていて、特にカスケード山脈の西側に広がるウィラメットバレーで多く収穫されます。また、この地域は世界的に評価の高いピノ・ノワールの産地としても有名です。ウィラメットバレーを拠点とするプレミアムツアー会社、ブラック・タイ・ツアーズ社は、この地域ならではのラグジュアリーなツアーを各種催行しています。同社のトリュフ狩りツアーでは、トリュフ探知犬とともに森を散策し、トリュフの歴史や料理での使い方を学ぶことが出来ます。ツアーにはトリュフを使った料理やワインテイスティングも含まれ、二つの“美味しい世界”を一度に楽しめる贅沢な体験です。

ワシントン州・シアトル郊外、スノコルミーにあるセイリッシュ・ロッジ＆スパが、このたびリニューアルオープンし、より充実したスパ体験をご案内しています。また、同州内でワインの町として名高いウッドインビルには、新たにソム・ホテル＆スパがオープンし、こちらの施設でも上質なスパトリートメントを楽しむことが出来ます。

都市部で楽しめるラグジュアリー旅行体験

アメリカの多くの都市部においても、数多くの新しいラグジュアリー旅行体験を楽しむことができます。ここではその一部をご紹介します。

カリフォルニア州ロサンゼルス

ロサンゼルス国際空港にある商用フライト向けのプライベートターミナル、PS LAXでは、最高にラグジュアリーで、スムーズな出発・到着体験を満喫できます。TSA検査もスキップできるほか、専属スタッフによるサービスや、飛行機のドアまでのプライベート送迎、搭乗までの時間をリラックスして過ごせるプライベートスイート、レストランクラスのフード＆ドリンクを施設内で楽しむことができます。

ロサンゼルスには、ウェストハリウッドのサンセットストリップ沿いに最近オープンしたサン・ローズ、エディション、ワンホテルなどのホテルをはじめ、歴史深い地中海風のホテル、サンセット・マーキス、そしてミシュランガイド掲載されたプチ・エルミタージュなど、多彩なラグジュアリークラスの宿泊施設が揃っています。

ビバリーヒルズに拠点を置くオールブライト・スタイリング・チーム社によるパーソナライズド・スタイリングサービスはこの土地ならではの高級感溢れるサービスです。同社は有名セレブリティやファッション誌のスタイリングも手がけるプロ集団で、3万点以上のアーカイブコレクションの中から、オケージョンに合わせた最適なファッションアイテムを選び、レンタルすることができます。また、椰子の木が立ち並ぶロデオ・ドライブには、石畳のヨーロッパ風のショッピングスポット「トゥー・ロデオ」や、100軒を超えるラグジュアリーブランドの旗艦店が軒を連ねます。

フロリダ州ネープルズ

フロリダ州ネープルズに2025年11月、フォーシーズンズ・ネープルズ・ビーチクラブが開業しました。全長約300メートルの白砂のビーチ、モダンでエレガントなデザインのオーシャンビュープール、2階建てのスパ施設など充実の施設が、海岸沿いならではのラグジュアリーな宿泊体験を演出します。ホテルではボートのチャーターサービスも展開していて、ネープルズの旧市街、高級レストランやブティックが軒を連ねるフィフス・アベニュー・サウスといったエリアに海からアクセスすることも可能です。

ニューヨーク

ウォルドーフ・アストリアが2025年7月、8年におよぶ大規模な改修作業を終えて経て再オープンしました。館内のインテリアはコンテンポラリーなデザインへとアップデートされ、最先端のテクノロジーやモダンなアメニティも導入されたことで、伝統と革新が融合した新たなラグジュアリーな滞在を満喫できます。また、チェルシー地区に新たに登場した高級ホテル、ファエナ・ニューヨークは、館内に配置された厳選されたアートコレクションと、アルゼンチン人シェフ、フランシス・モールマンが率いるオープンファイヤーレストラン「ラ・ボカ」が特徴の、アートとガストロノミーを存分に満喫できるホテルです。

「東海岸から西海岸に至るまで、アメリカ国内では様々なロケーションで、他の土地では体験できなビスポーク（一人ひとりの興味や目的に合わせて仕立てられるカスタムメイド）な旅の選択肢を提供しています。旅行者がこれまで以上に“自分だけの特別な体験”や“深い意味を感じられる旅”を求めるなか、アメリカはラグジュアリー、ウェルネス、そしてアドベンチャーの分野で、まさに“ベスト・オブ・ベスト”を体験できる旅行先です。ぜひ皆さまにも、今の旅のトレンドを反映する、アメリカ国内の最新アトラクションや旅行商品を体験しにお越しいただきたいと考えています。」（ブランドUSA のプレジデント兼最高経営責任者（CEO）、フレッド・ディクソンのコメント）

上記ニュースの関連高解像度画像はこちら(https://brandusa.mediavalet.com/portals/america-the-bespoke)よりダウンロードいただけます。アメリカ各地のラグジュアリー体験に関するより詳しい情報については、ブランドUSAの公式ウェブサイト「AmericaTheBeautiful.com(https://americathebeautiful.com/ja/)」をご覧ください。

- ブランドUSAについて

アメリカ合衆国の公式観光促進団体であるブランドUSAは、合法的にアメリカへと渡航する旅行者を対象としたインバウンド旅行需要の喚起、米国経済の強化、輸出の拡大、雇用の創出、そして地域社会発展への貢献を使命として掲げています。市場調査の結果に基づいたマーケティング活動と、統一化されたアメリカ旅行業界と政府関連機関の意図を礎に、最新の査証および入国関連の情報を発信し、アメリカ合衆国を世界有数の旅行先として位置づけるべく、活動を展開しています。

ブランドUSAは2012年の設立以来、旅行業界のパートナーと連携して実施してきたマーケティング施策により、訪米旅行者を1,030万人増加させ、約350億ドル（約5兆2,500億円／1ドル＝150円換算）の消費を創出し、その経済効果は累計で760億ドル（約11兆4,000億円）に達しています。また、これらの取り組みによって年間平均約4万件の雇用を支え、100億ドル（約1兆5,000億円）の税収を生み出しています。これらの成果はすべて、米国納税者の負担なしで実現されており、1ドルの投資にあたり20ドル（約3,000円） の経済的リターンを生み出しています。