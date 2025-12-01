お申込み受付中！2025年12月9日（火）『音声メディア・カンファレンス』最新情報をご紹介【無料セミナー】

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、音声メディアの最新動向と企業活用の最前線を学び、ブランド戦略における音声の可能性を探る「音声メディア・カンファレンス」を、2025年12月9日（火）に宣伝会議セミナールームにて開催します。

音声メディアは、ラジオからポッドキャスト、オーディオブック、音声SNS、スマートスピーカー、そしてSpotifyやYouTube Musicなどの音楽配信サービスへと拡大し、いまや生活者の日常に欠かせない存在となっています。耳から自然に届く情報体験は、移動や作業の合間にブランドメッセージを届けられる“ながら消費”の強力な接点となりつつあります。

企業にとって音声コンテンツは、新たなマーケティングチャネルであると同時に、ブランドストーリーを深く浸透させるメディアへと進化しています。「音声コンテンツ・カンファレンス」では、急成長する市場の最新動向と先進的な活用事例をもとに、経営戦略やコミュニケーション戦略における音声の可能性を探ります。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/onsei2512/?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=)

＊注目の講演をピックアップしてご紹介＊

◆第一部：13:00～13:40

音声からリアルへ――『NISSAN あ、安部礼司』が築くブランド体験の拡張

【講演者】

日産自動車株式会社

日本マーケティング本部 ブランド＆コミュニケーション戦略部

シニアマネージャー

松村 眞依子 氏

【講演内容】

ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～beyond the average』は、2006年の放送開始以来、音声を起点にブランドの世界観を長期的に発信してきました。番組を通じて築かれたリスナーとのつながりは、リアルイベントやSNSなどへと広がり、ブランド体験の新しい形を生み出しています。本講演では、「音声」から「リアル」へと拡張するコミュニケーション設計をテーマに、物語性のあるブランド発信をどのように継続・発展させてきたのか、その実践と成果について事例をもとにお話いただきます。

◆第二部：13:45～14:15

常時接続時代における音声の価値 ‐ メディア体験のホワイトスペースの探求

【講演者】

株式会社radiko

ビジネス推進室 取締役

嶋 裕司 氏

【講演内容】

生活者がスマートフォンを通じて常にオンラインでメディアと接する“常時接続時代”。その生活行動を改めて捉え直すと、ディスプレイに触れにくい時間や「ながら接触」の瞬間など、メディアプラン上のホワイトスペースが存在していることが見えてきます。 本講演では、radikoが実施した生活者調査をもとに、“すき間時間”におけるメディア接触構造を分析し、広告接触がストレスなく受容される音声メディアの可能性を紐解きます。さらに、ターゲティング音声広告「radiko Ad」の事例を交え、行動データを基盤とした最適なアプローチ設計を紹介。 視覚中心のメディア設計を超えて、生活導線全体を捉えるトータルメディアプランニングの新たな方向性を提示します。

◆開催概要

・日 時 ：2025年12月9日（火）13:00~

・会 場 ：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

・参加費 ：無料 （※事前登録制 参加希望者多数の場合は抽選)

・主 催 ：株式会社宣伝会議

