ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「石川県 かが・のと味自慢」は、１２月１日（月）１０時から「石川県国消国産キャンペーン」を開催します。「石川かが・のと味自慢」では、石川県のブランド牛「能登牛」や「五郎島金時」、直売所の野菜セットなど、石川県の農畜産物を豊富に取り揃えています。キャンペーン期間中、対象商品を“お客様送料負担なし”でお得に購入できます。

【石川県 国消国産キャンペーン概要】１．実施期間：令和７年１２月１日（月）１０時～ ※注文が規定数に達するまで２．内 容：「石川県 かが・のと味自慢」ショップでお買い上げの対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。※送料はＪＡグループ石川が負担します。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c4101/

【おすすめ商品】〇五郎島金時 約５ｋｇ 秀Ｍサイズ(約１８～２２本)「五郎島金時」は、石川県の加賀野菜の一つで、甘さとホクホク感が、色や形の美しさが魅力です。日本海に面した砂丘地育ちで、通気性・保水性に富む砂の粒が美味しさの秘密。焼き芋にすると甘みが増します。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g41010474612619-2025/

〇加賀れんこん 〇秀L 約５ｋｇ肉質がきめ細かく、でんぷん質が多く粘りが最大の特徴です。肉厚で食べ応えがあり、味が濃く、もっちりとした食味特徴です。ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-2021410108-014-2025/

○ふんわりごはん 石川県産こしひかりパックごはん（200ｇ×24パック入り）石川県産コシヒカリを100％使用したパックごはんです。酸味料・添加物不使用なので安心・安全にごはんの風味をそのままお楽しみいただけます！ＵＲⅬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-20224101003-07-2025/

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown