HIGUCHI GROUP（本社：長崎県西彼杵郡時津町/代表：樋口 益次郎）は、2025年11月1日に長崎市築町にて運用を開始した長崎県内初のL字型大型3Dビジョン「HIGUCHIグッドライトビジョン」において、2025年12月1日（月）より、同ビジョンの最大の特徴である「錯覚を利用した裸眼3D映像」の放映を本格的に開始いたします。本ビジョンは、横幅約11メートル（W10,880×H3,520mm）の巨大スクリーンと、建物の角を利用したL字形状を活かし、専用メガネなしで映像が立体的に飛び出して見える「錯覚」を利用した演出が可能です。 通勤、通学、買い物で賑わう長崎市街地の中心部において、道行く人が思わず足を止め、見入ってしまうような「驚き」と「楽しみ」のある空間を創出します。

1. 3D放映第一弾：公式キャラ「もっちゃん」による3D体験

https://www.nagasaki-tsukimachi-vision.com/

HIGUCHI GROUPの公式キャラクター「もっちゃん」を起用した3D動画を放映いたします。 この映像は、「L字型ビジョンでどれほど立体的に見えるか」を体験してもらうために制作されました。画面の「枠」を認識させ、そこからキャラクターが手前に乗り出してくるような演出を施すことで、信号待ちのドライバーや歩行者の視線を惹きつける「アイキャッチ効果」を最大限に発揮します。

2. 第2期広告主の募集を開始

11月の運用開始以降、多くの反響をいただいておりますが、この「飛び出す3D表現」による高い訴求力をさらに多くの地元企業様にご活用いただくため、「第2期広告主」の募集を開始いたします。

【HIGUCHIグッドライトビジョンの強み】

・圧倒的なロケーション： 長崎市築町商店街の入り口に位置し、中央橋、主要バス停、路面電車電停が集結する、まさに「長崎の暮らしの交差点」です。信号待ちや乗り換えで足を止めた多くの人々の視線に自然と入り込み、高い視認性を誇ります。・視覚体験のインパクト： L字型の形状と錯覚を利用した「3D映像」は、従来の平面看板とは一線を画す「そこに在る」ような存在感を放ちます 。道行く人が思わず立ち止まってしまうこのダイナミックな視覚体験は 、SNSでの拡散や口コミといった話題性の波及も期待できます。・豊富な放映時間： 朝7:00から夜22:00まで、1日15時間にわたり放映 。通勤・通学の朝のラッシュ時から、夜の賑わいの時間帯までカバーし、年間360日以上稼働することで 、反復的な訴求効果を生み出します。

【オープン記念 特別価格プラン】

3D映像の放映開始を記念し、導入しやすい特別価格プランをご用意しました 。さらに、長崎県内の企業様には、表示価格（税抜）から10% OFFとなる地域応援価格を適用させていただきます 。 長崎の企業や商品の魅力を、「飛び出す映像」で最大限に引き出し、地域に活力を生み出すお手伝いをさせてください 。

3D映像の制作から放映まで、お気軽にご相談ください。電話：095-801-2631（平日 9:00～18:00）お問い合わせフォーム：https://www.nagasaki-tsukimachi-vision.com/contactホームページ：https://www.nagasaki-tsukimachi-vision.com/インスタグラム：https://www.instagram.com/higuchi_goodlightvision/

【グループ概要】私たちHIGUCHI GROUP（ひぐちグループ）は1950年の創業より、『大衆に憩いと安らぎを』を経営理念として、飲食、ホテル、アミューズメント、エンターテインメント、森林事業、不動産、総合建築といった多岐にわたる事業を九州全7県にて展開しています。これらの様々な事業を通して、つながる全ての人々を豊かにし、社会の発展に貢献することを目指しています。そして100年企業に向けて走り続けています。