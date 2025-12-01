師走の足音が近づき、冷え込みが日に日に厳しくなるこの季節。いつもご愛顧いただいている皆さまへの感謝の気持ちを込めて、12月1日限定で対象商品10％OFFのタイムセールを実施します。また、当日はEPSOPIA（エプソピア）の日として、ポイント5倍の特別なキャンペーンも同時開催。寒さで疲れた体や乾燥しがちな肌に、あたたかく心地よいバスタイムをお届けします。▼通常購入10％OFF「タイムセール」詳細URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/※期間は、2025/12/1 (月) 限定です。▼「EPSOPIA（エプソピア）の日」店内全品ポイント５倍※エントリーは不要です。※期間は、2025/12/1 (月) 限定です。

冬をやさしく包み込む - EPSOPIA の温活バスタイム

EPSOPIA は、瀬戸内海産100％の無添加バスソルト。入浴による温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、肌のうるおいも守ります。年末の慌ただしさの中でも、自分へのご褒美や家族との温かい時間に、心身ともにリラックスできるバスタイムを。

『エプソピア』とは？

EPSOPIA - 瀬戸内海産の天然素材にこだわった無添加バスソルト。日々のバスタイムを、ただの洗浄ではなく、「温活」「癒し」「美肌」を叶える時間へと変える製品を提供しています。 また『エプソピア』は、こだわり抜いた特殊製法を用いた結晶タイプのバスソルトで、風呂釜の故障の原因となる塩分（ナトリウム）を９９.５%以上を取り除いている為、追い焚きや、残り湯を洗濯に使用可能です。通常バスソルトは追い焚き機能が使用できない為、『エプソピア』は安心して毎日の温活を続けることができる商品となります。

