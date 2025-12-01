株式会社アドウェイズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）は、マンガ広告におけるクリエイティブ制作のあらゆる工程をAIが最適化し、従来属人的だった制作プロセスをデータドリブンに構築する、業界初（※）のマンガ広告特化型クリエイティブ最適化ソリューション「Agent MALOOK」（エージェント マルック）をリリースいたしました。Agent MALOOKは、アドウェイズが長年にわたり蓄積してきたマンガ広告クリエイティブの構成、演出、膨大な配信データといったナレッジとAI技術を組み合わせることで、その成功パターンを再現し、効率的なクリエイティブ制作と運用を可能にするソリューションです。従来に比べ多くのクリエイティブパターンを高速で制作することが可能となり、短期間での大量な効果検証を実現し、広告効果向上、ノウハウのさらなる資産化など、広告主の事業成長に貢献します。※ 当社調べ（2025年11月時点）

広告クリエイティブ制作の課題とAI活用による打開策

デジタルマンガ市場は拡大を続ける一方で、多くの広告主が「広告効果の伸び悩み」や「市場のトレンドを逃すことによる機会損失」といった課題に直面しています。その背景には、広告クリエイティブの成果が、クリエイターやディレクター個人の経験・感覚に依存しやすいという、従来の制作プロセスにおける構造的な課題があります。こうした属人的な手法を用い続ける場合、市場の急速な変化に対応しつつ、成功パターンを生み出し続けることは容易ではありません。広告主の事業成長をより最大化するためには、データに基づいた効率的かつ効果的な制作体制が求められています。このような背景のもと、マンガアプリ黎明期から広告運用を手掛けてきたアドウェイズは、業界トップクラスの取引実績によって得たノウハウや運用データ、AI技術を組み合わせ、再現可能な資産や知識として構築する機能を備えた、新しい制作支援ソリューション「Agent MALOOK」を開発いたしました。

「Agent MALOOK」の強みと独自性

「Agent MALOOK」は、AIがクリエイティブ制作のPDCAサイクルを支援する、マンガ広告特化型クリエイティブ最適化ソリューションです。アドウェイズが長年にわたり蓄積してきたマンガ広告の構成、演出、配信データをAIに学習させることで、ユーザーの心理や離脱率のパターン、改善点まで解析し提案する、他社では再現困難な知見と仕組みを持つ独自のシステムです。

・経験に依存しない、再現可能な意思決定

過去数万本におよぶ膨大なクリエイティブ運用実績から、独自のナレッジベースを作成し、マンガの特性に沿った構成や訴求軸など、最適な施策を提案。担当者の経験や暗黙知に左右されない高精度な意思決定を最短で実現することで、広告効果を常に高いレベルで保ち、広告主の機会損失を最小限に抑えます。

・施策結果を「形式知」化し、改善サイクルを確立

広告配信データとAI分析をシームレスに連携し、施策の妥当性、効果、改善ポイントを自動でレポート化するだけでなく、その結果から導かれる「次なる打ち手」を明確に示します。これまで属人的だったノウハウを「形式知（成功パターン）」として蓄積し、知的資産として活用することで、継続的な改善サイクルを確立します。

・制作プロセスの最適化と、実行スピードの向上

AIが制作プロセス自体を支援することで、従来に比べ多くのクリエイティブパターンを高速で制作することが可能となります。制作スピードの向上により、市場のトレンドや鮮度を保ち、大量の効果検証を実行します。この「試行回数の最大化」が、新たな「成功パターン」を発見する機会を生み出し、広告効果をさらに高める好循環を創出します。

なお、本サービスの開発および運用においては、クリエイターならびに版権所有者の権利保護を徹底いたします。機密保持契約に基づき、透明性と共創に基づくガバナンス体制を確立し、外部学習から隔離されたクローズドな環境で厳重に管理・保守運用を進めてまいります。

「Agent MALOOK」に関するお問い合わせ先account_m3@adways.net

アドウェイズグループでは、今後も市場のニーズにいち早く対応し、全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、当社に関わるすべての方々の可能性をひろげる「人儲け」の実現に向け、尽力してまいります。

株式会社アドウェイズについて https://www.adways.net/2001年設立。2006年に東証マザーズ、2020年に東証一部に上場。2022年に東証プライム市場に移行。アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援するエージェンシー事業を始め、国内最大級のアフィリエイトサービス「JANet」「Smart-C」、スマ―トフォン向け広告配信サービス「AppDriver」や全自動マーケティングプラットフォーム「UNICORN」などのアドプラットフォーム事業を展開する。また、アプリやコンテンツの企画・開発・運営など多彩な事業を手がけている。日本を始め、アジアを中心とした世界各国への海外展開も行っている。