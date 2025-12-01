今季は瀬戸内の牡蠣不漁がニュースで取り上げられていますが、兵庫県明石市のBBQ場『ZAZAZA』では、例年どおり兵庫県相生産の牡蠣をご用意し、12月1日（月）から来年2月末まで冬限定の「牡蠣小屋」を開催します。相生の牡蠣はふっくらとした身と濃厚な旨みが魅力の兵庫を代表するブランド牡蠣。産地まで足を運ばなくてもその味を明石で気軽に楽しめることから、毎冬多くのお客様にご好評をいただいています。

■ 食べ放題は “より気軽に楽しめる価格” へ

今季の食べ放題プランは、昨シーズンの90分から60分に見直す代わりに、料金を5,000円からより手頃な3,980円（税込・来園料込み）へ改定しました。牡蠣を受け取りやすいよう、会場中央に提供コーナーを設け、60分のプランでも楽しみやすいよう工夫しています。

■ 豪快な牡蠣の「ガンガン焼」も人気

相生の牡蠣をしっかり味わいたい方には、冬の定番として人気の 「ガンガン焼」もご用意しています。ガンガン焼とは、缶の中で蒸し上げることで旨みがぎゅっと凝縮される調理方法で、高温の蒸気で一気に火を通すため、ふっくらと甘みのある味わいを楽しめるのが特徴です。10個 2,500円（税込）

■ 安心して牡蠣を味わっていただくために

提供する牡蠣は、専門業者による衛生管理のもと仕入れ、保管まで適切に行っています。焼き牡蠣はお客様ご自身で調理していただくスタイルのため、中心までしっかり加熱してお召し上がりください。十分に火を通すことで、安心して美味しくお楽しみいただけます。

【冬季の営業について】

冬季は定期休業日と年末年始の休業日がございます。ご来園の際は、公式サイトの営業カレンダーをご確認ください。

https://zazaza.jp/topics/5121/https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%B8%82%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E9%80%9A%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91+%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B5%B7%E5%B2%B8%E6%B5%B7%E5%B3%A1%E5%85%AC%E5%9C%92+%E5%86%85

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社バーベキューアンドコー〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2‐2https://bbqandco.jp/広報室：大角／敷谷TEL：078-927-6660E-mail：pr@bbqandco.jp