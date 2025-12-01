株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）は、SHIPS グループ各店（SHIPS KIDS単独店、一部店舗除く）にて12月9日よりPASSTOによる衣類回収を行います。株式会社ECOMMIT（本社： 鹿児島県薩摩川内市、代表取締役CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）が運営する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」は暮らしの一番身近な場所で不要になったものを“捨てる”のではなく、次の人につなげるために“パストする”選択肢を提供しており、「捨てない社会をかなえる」ために、不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する循環商社と取り組むことによりより一層の資源循環を推進していきます。

SHIPSはこれまで、SDGsの達成を考えたCSR活動とサステナブルな取り組みを推進していくための「ONE SHIPS ACTION」や、衣類回収、廃棄される漁網から100%リサイクルで作られた「NetPlus®」という新たな素材を使用したアイテム販売などに取り組んできました。この度、SHIPSのさらなるサステナビリティ推進に向けた取り組みとして、資源循環サービス「PASSTO（パスト）」を導入し、衣類の「回収」「選別」「リユース・リサイクル」による循環を創出します。SHIPSは、今後も限りある資源を有効に活用し、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

■PASSTO設置店舗SHIPS 各店SHIPS WOMEN'S 各店（SHIPS 大丸東京 WOMEN'S店、SHIPS 大丸神戸 WOMEN'S店除く）SHIPS any 各店SHIPS OUTLET 各店■開始日2025年12月9日～■回収対象商品衣類（こども服、トップス、ボトムス、ジャケット、コート、シャツ、スカート 他）ファッション雑貨（キャップ、ベルト、バックパック 他）※回収できないもの汚れ、シミ、やぶれ、過度な毛玉のある服、靴下・肌着、水着、着物、体操服・制服、ユニフォーム、靴類※注意事項・お持ち込みの前に必ずお洗濯をお願いいたします。・お引取り品はお一人様1回につき5点までとさせていただきます。・回収によりお客様の所有権が放棄されることをご了承ください。・回収された製品および付属品等は如何なる理由があろうとも返還ができません。・濡れたものを入れないでください。・散らばるものは袋に入れてください。・異物や汚れの激しいものは回収できません。

「PASSTO」について

捨てない社会をかなえる「PASSTO（パスト）」～ あなたの街の循環ステーション ～ 「PASSTO」は、 PASS TOを短縮した造語で、「次の人に渡す、未来に渡す」を意味しています。PASSTOは、生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、使わなくなった不要品を「回収」し、最適な使い道の「選別」、再活躍させる「リユース・リサイクル」の循環をつくります。PASSTOでお預かりした衣類のリユース・リサイクル率は約98％。単純焼却された場合と比べて、CO2排出量の削減にも貢献しています。PASSTO official website : https://www.passto.jp/Instagram：https://www.instagram.com/passto.jp PASSTOコンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA

株式会社ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国8箇所に自社のサーキュラーセンターと物流拠点を持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。https://www.ecommit.jp/

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

【ONE SHIPS ACTION】とはSHIPSがSDGsの達成を考えたCSR活動とサステナブルな取り組みを推進していくためのアクション。今そして今後もできることをSHIPSとして、またSHIPSスタッフ有志としてさまざまな活動を行っていくことを目的とします。様々なアクションの中で持続可能な未来を築いていくために少しのいいことを継続していきます。SHIPSは、今後もサステナビリティ活動の一環として、限りある資源を有効に活用し、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。