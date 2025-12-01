【摂南大学】開学５０周年記念事業「挑む、楽しむ。」プロジェクト特設サイト　「大学広報メディアアワード２０２５」デジタルコンテンツ部門で銅賞を受賞

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）の開学５０周年記念事業『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』（愛称：むむプ）の特設サイトが、優れた大学広報メディアを顕彰する「大学広報メディアアワード２０２５」（主催：日経BPコンサルティング）において、デジタルコンテンツ部門「銅賞」を受賞しました。

『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』特設サイトメインビジュアル

【本件のポイント】

●初開催となる「大学広報メディアアワード２０２５」のデジタルコンテンツ部門で

「銅賞」を受賞

●１８９作品から専門家審査で高評価を得て選出

●学生・教職員の「挑む、楽しむ。」姿を、特徴的なデザインと写真・

動画で表現した特設サイト

初開催となる本アワードでは、「広報誌部門」「デジタルコンテンツ部門」「動画コンテンツ部門」「動画コンテンツ・次世代高校生共感部門」の４部門に、全国の大学から１８９作品の応募がありました。そのうち、「デジタルコンテンツ部門」では、金賞３作品、銀賞２作品、銅賞５作品が選出されました。

『「挑む、楽しむ。」プロジェクト（愛称：むむプ）特設サイト』は、「挑む、楽しむ。」というシンプルで印象的なメッセージを軸に、２７の多彩なプロジェクトを特徴的なデザインや写真・動画で紹介している点が評価されました。学生や教職員の挑戦を通じて、本学の雰囲気や取り組みが幅広い世代に伝わる構成となっていることも、受賞理由のひとつです。

摂南大学は今後も広報メディアを通じて教育・研究・社会連携等の取り組みを積極的に発信し、多様なステークホルダーとの関係性をより深めることで、大学としての信頼と価値の向上に努めてまいります。

プロジェクト紹介 ドキュメンタリー映像 ショート動画（学生が作成） 『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』特設サイト掲載コンテンツ

■開学５０周年記念事業『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』（愛称：むむプ）概要

『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』は、学生・教職員のプロジェクト活動を支援する事業であり、学内では「むむプ」の愛称で親しまれています。「挑む、楽しむ。」という言葉は、学生・教職員へのアンケートや若手教職員の意見をもとに生まれた、本学の特徴を端的に表現したメッセージです。

「むむプ」は２０２４年度の始動から現在までに計２７プロジェクトを支援しており、企業との商品開発、能登半島地震復興支援、中高生向け科学実験イベントなどの多彩なプロジェクトに、学生・教職員が「挑む、楽しむ。」姿勢で取り組んでいます。

■関連リンク

・『「挑む、楽しむ。」プロジェクト』特設サイト

URL：https://www.setsunan.ac.jp/50th/mumupu/

・『大学広報メディアアワード２０２５』（日経BPコンサルティング主催）ニュースリリース

URL：https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2025/1128sus/