【福岡県大牟田市】～地域で始める、新しいビジネス～『大牟田創生塾』を開催。受講者募集！

大牟田市イノベーション推進協議会

大牟田市イノベーション推進協議会は、地域で始める、新しいビジネス『大牟田創生塾』を開催いたします。『大牟田創生塾』は、地域の産業や文化、人材をつなぎ、新しい事業の芽を育てることを目的としたプログラムとなっており、 １２月５日から２月２０日まで計５回の講座となっています。 連続講座となっておりますが、ご興味のある講座を各回で申し込んでいただくことも可能です。

申込みは下記の申込みフォームからお願いいたします。 多くのご参加をお待ちしております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174012/table/4_1_219ed4239f06b6354e34386a07158988.jpg?v=202512020427 ]

内容

大牟田には、製造業や医療・福祉など強い産業基盤がある一方、次の一歩を踏み出したい企業やアトツギ、挑戦者も数多く存在します。本講座では、課題の発見、DXの視点、クリエイティブの活用、ファシリテーション、公の概念など、多角的な学びを通じて、地域に根ざしたビジネスの可能性を広げます。

人と企業、そして地域資源が交わることで生まれる、新しい価値づくりのヒントをともに見つけていく場です。

参加方法

詳細、申込みはコチラから → https://oic.bz/?p=1134

問い合わせ先

大牟田市イノベーション推進協議会事務局（大牟田市産業経済部産業振興課）

TEL：0944-41-2752

E-MAIL：e-kigyouricchi01@city.omuta.fukuoka.jp