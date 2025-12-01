韓国発フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）が 福岡博多にＦＣ店オープン

株式会社B.N

韓国発のフローズンヨーグルトブランドYOAJUNG（ヨアジョン）を福岡博多「キャナルシティ」内にＦＣ店舗として出店することを決定いたしました。2025年12月3日のオープンを予定しており“買い物もスイーツも韓国気分で楽しめる新感覚スポット”として展開いたします。

店舗住所

店舗名：YOAJUNG キャナルシティ博多店

所在地：福岡県福岡市博多区住吉１丁目２ キャナルシティ博多 センターウォーク 北側 B1F

オープン予定：2025年12月3日





キャナルシティ博多福岡市博多区の大型商業施設、キャナルシティ博多に位置する複合エンターテインメントモールでショップ。約250店舗のレストラン、映画館、ホテル、噴水ショーなど多様な施設を備え、幅広い来館客を集めている。JR博多駅から徒歩圏内の好立地で買い物ついでの利用から観光まで幅広く活用される“博多のランドマークスポット”として注目されている。所在地：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティオーパ営業時間：ショップ 10:00～21:00 レストラン 11:00～23:00（施設に準ずる）公式Instagram：@canal_city

ブランド紹介

YOAJUNG（ヨアジョン）は、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランドです。蜂の巣（コムハニー）・フルーツ・シリアル・クッキーなどを自由に組み合わせられる“カスタマイズ型ヨーグルトスイーツ”としてZ世代を中心に支持を集めています。

日本では2025年以降、大阪・新大久保・表参道・原宿と次々に出店しSNS上では「映える韓国スイーツ」として話題化韓国文化を“食”を通じて体験できるブランドとして注目を集めています。

同年12月には、新宿曙橋エリアにも新店舗を展開予定です。

ＦＣ加盟募集について

ブランド名：YOAJUNG（ヨアジョン）

加盟形態：ＦＣ（フランチャイズ）

加盟対象：飲食事業者・小売業者・新規開業希望者

募集エリア：全国主要都市（関東・関西・九州・北海道など）

サポート内容：店舗設計／レシピ供給／マーケティング支援



本件に関するお問い合わせ先

詳細を見る :http://yoajungjapan.jp/contactus/