「ENEOSカーリース」が2025年「オリコン顧客満足度(R)調査」「カーリース」ランキング 総合1位を獲得

ENEOS株式会社（以下、ENEOS）が全国の系列サービスステーション（以下、「SS」）※1にて展開している「ENEOSカーリース」は、オリコン株式会社 が発表した「オリコン顧客満足度(R)調査 カーリース」ランキングにおいて、総合第1位を獲得しましたので、お知らせいたします。

「オリコン顧客満足度(R)調査 カーリース」ランキングは、今回新たに創設されたものであり、本調査結果が第１回目の発表となります。本調査は、過去3年以内に個人向けカーリースを1年以上のプランに契約し、継続して3か月以上ご利用された運転免許保有者を対象に実施された調査で、全7つの評価項目のうち、「車の探しやすさ」「コストパフォーマンス」「メンテナンス・補償」「サポートサービス」の4項目において第1位の評価を獲得し、総合第1位となりました。本調査で高い評価をいただけましたことは、日頃よりENEOSカーリースをご愛顧いただいているお客様、ならびに加盟店をはじめとする関係者の皆さまのご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

「ENEOSカーリース」は、2022年4月に全国の系列SS※1で事業展開を開始し、車の購入や維持管理にかかわるユーザーのストレスを軽減する「クルマの新しい持ち方」を提案してまいりました。ENEOSは、今後もより多くのお客様にご満足いただき、充実したカーライフに貢献できるよう、一層のサービス拡充に努めてまいります。

＜ENEOSカーリースの特長＞

〇車が探しやすい！お選びいただくクルマは新車！豊富な国産車種ラインナップ！

〇コストパフォーマンスが高い！大きな初期費用なし、月々定額、各種税金、車検コミコミ※2だから

安心！ENEOSカードのご利用でさらにお得※3！

〇メンテナンス・補償も充実！クルマのことはいつもの店舗にお任せ！

〇サポートサービスが手厚い！追加料金なしで新車乗り換えできる※4！

＜ENEOSカーリース公式サイト：https://eneos-cl.com＞

＜調査概要 2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 カーリース＞

■調査主体 ：株式会社oricon ME

■調査方法 ：インターネット調査

■サンプル数 ：2,077人

■規定人数 ：100人以上

■調査企業（サービス）数 ：28

■調査期間 ：2025年8月7日～2025年9月1日

■定義 ：以下すべての条件を満たすサービス

1）月々定額のリース料を支払うことで、車両の使用権を得ることができる

2）個人向けサービスを展開している

3）新車を提供している

4）契約期間が1年未満の短期カーリースでない

■調査対象者 性別 ：指定なし 年齢：18～84歳（高校生は除く）

■地域 ：全国

■条件 ：以下すべての条件を満たす人

1) 免許を保有している

2) 過去3年以内に、個人向けカーリースの新車を利用した

3) 1年以上のプランに契約し、継続して3ヶ月以上利用した

4) 契約の選定に関与し、料金を把握している

＜調査結果 : https://life.oricon.co.jp/information/893/＞

※1 一部SSでのお取り扱いとなります。

ENEOSカーリースの取扱店検索はこちらhttps://eneos-cl.com/address/

※2 各種税金、保険、車検、メンテナンス費用等が対象です。ご契約されたメンテナンスパックの種 類により含まれるサービスの内容が異なります。

※3 対象カードはENEOSカード（C・P・S）のみです。特典は家族カード給油分も対象となります。

ただし、ご本人カードおよび家族カードの月間合算給油量100リットルが、特別価格の上限となります。

当社系列SSでのガソリンまたは軽油の給油のみが対象となります。燃料特典を受けるにはお客様サポートSS登録申込が必要です。本登録は、お客様の任意となります。

※4 ENEOSが指定したプランに限ります。車種および対象期間はリース契約に定める条件を満たすものに限ります。