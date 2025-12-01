脳ドック利用者向けに頭痛相談を提供開始。ヘッジホッグ・メドテック、ユカリアと協業し頭痛ケアの拡充へ

スマートドック利用者向けにオンライン頭痛相談サービスを提供開始

～ユカリアとの協業により、検査から日常ケアまで一貫した頭痛サポートを実現～

株式会社ヘッジホッグ・メドテック（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：川田 裕美、以下「ヘッジホッグ・メドテック」）は、株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生、以下「ユカリア」）が提供する検診サービス「スマートドック」と連携し、オンライン頭痛相談サービス「スマート頭痛相談 powered by ヘッジホッグ・メドテック」を2025年12月1日より開始いたします。

ヘッジホッグ・メドテックは、国内最大の頭痛対策アプリ「頭痛ーる」、法人向け頭痛改善プログラム、頭痛に関する医療機器の開発など、頭痛領域において多面的なソリューションを展開してきました。

本協業は、「予防・記録・診断・治療」をすべて提供する、頭痛総合プラットフォーマーに向けて事業展開を行う当社にとって、重要な一歩となります。

協業の背景

スマートドックの主力サービスである「スマート脳ドック」の受診者のうち、約3割（※2024年実績）は頭痛の悩みを抱えています。頭痛には片頭痛などの「一次性頭痛」と、脳疾患が原因で発生する緊急性の高い「二次性頭痛」があり、これまでスマート脳ドックでは「二次性頭痛」の原因となる脳疾患の有無のみをチェックしていました。

一方、ヘッジホッグ・メドテックはこれまで、頭痛対策アプリ「頭痛ーる」を中心とした日常記録・発作予防支援、法人向け頭痛改善プログラムによる働く従業員のパフォーマンス向上支援、片頭痛治療用アプリ・頭痛AI診断機器等の頭痛関連医療機器プログラムの開発など、多角的に“頭痛改善のエコシステム”を構築してきました。

今回のユカリアとの協業は、これらのノウハウを画像検査領域の受診体験に接続するもので、頭痛に悩む人が「脳の検査」と「日常の頭痛管理」を一連の流れとして受けられる新しいヘルスケア体験を提供します。

サービス概要

医師・薬剤師・看護師などの頭痛専門スタッフが対応する、完全オンラインの1対1の頭痛相談サービスです。頭痛のタイプや対処法についてを丁寧に説明します。 ※本サービスは医学的な知識に基づいた一般的な助言を行う行為であり、医療行為ではなく、診断・処方を行うものではありません。

名称：スマート頭痛相談 powered by ヘッジホッグ・メドテック

紹介ページ：https://h-medtech.com/zutsu-soudan-for-smartdock

費用：

- 15分 2,200円（税込）- 30分 3,300円（税込）

※いずれも保険適用のない、非医療のサービスです。

サービスの特徴

今後の展望

- 「頭痛に取り組む会社」が提供頭痛領域において多面的なソリューションを展開するヘッジホッグ・メドテックが展開・対応- 短時間から気軽に相談相談時間は15分・30分の2プランをご用意。まずは気軽にお試しも可能- 医療資格者が対応相談対応者は全員が医師・薬剤師・看護師などの医療資格者

ヘッジホッグ・メドテックとユカリアは、今回のオンライン相談サービス開始を皮切りに、さらなる協業拡大も検討しています。

具体的には、

- ヘッジホッグ・メドテックが開発する頭痛関連医療機器を活用したスマートドックサービスとの連携強化- 頭痛対策アプリ「頭痛ーる」との連携- 法人向け頭痛改善プログラムにおける共同展開など、多方面での協業余地を模索しています。

株式会社ヘッジホッグ・メドテック 代表 川田裕美 からのコメント

スマートドックを通じて脳の検査を受けた多くの方が、同時に日常的な頭痛の悩みを抱えているという現状は、頭痛領域に取り組む弊社としても強い課題感を感じていました。

当社はこれまで、頭痛ーるを軸とした生活者支援、企業向けプログラム、医療機器開発など、頭痛に関する包括的なソリューションを展開してきました。ユカリアとの協業は、これらの取り組みを画像検査領域と接続し、頭痛に悩む多くの方に“検査から日常ケアまで一貫したサポート”を提供できる非常に大きな一歩です。

今後は、医療機器を活用した協業や、頭痛ーるとの連携強化など、より高度かつ継続的な頭痛管理の仕組みづくりに向けぜひ連携を深めていきたいと考えています。

スマートドックについて

「スマートドック」は、医療機関のMRIやCTの非稼働時間を活用することで、全国の消費者がリーズナブルかつ短時間で受診可能となるシェアリングエコノミー事業です。主力サービスであるスマート脳ドックは、脳動脈瘤や脳梗塞、脳腫瘍などの自覚症状のない脳の異常を早期に発見可能な頭部MRIおよび頭部・頸部MRAの検査です。

スピーディーな検査と継続しやすい価格（税込24,750円）で、2025年12月現在で累計16.8万件の検査を実施し、導入している医療施設は292施設にのぼります。

「スマートドック」サービスサイト https://smartdock.jp/

株式会社ユカリアについて

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容：医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ：https://eucalia.jp/

株式会社ヘッジホッグ・メドテックについて

ヘッジホッグ・メドテックは、生活への影響が大きく、就労世代の患者が多い頭痛領域において、治療用アプリの開発、頭痛AI診断機器の開発、疾患啓発・改善プログラムなど、頭痛領域における統合的なソリューションを提供しています。

所在地 ：東京都文京区後楽二丁目３番２１号住友不動産飯田橋ビル

事業内容 ：頭痛領域におけるアプリ開発・診断機器開発・啓発活動など

ホームページ：https://h-medtech.com/

採用について

ヘッジホッグ・メドテックでは、日本初の頭痛総合プラットフォーマーとして事業展開をともに進める仲間を積極的に募集しています。ご興味をお持ちの方はぜひ採用ページもご確認ください。

採用ページ：https://h-medtech.notion.site/recruit

『頭痛採用』特設ページ：https://h-medtech.notion.site/headache-recruitment

本件に関するお問い合わせ

