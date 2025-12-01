NPO法人日本女性技術者フォーラムが実施する2025年度「JWEF女性技術者に贈る奨励賞」審査員特別賞を受賞

株式会社NTTデータ先端技術

株式会社NTTデータ先端技術（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータ先端技術）は、同社 セキュリティ＆テクノロジーコンサルティング事業本部 担当課長 小境 彩子（こざかい あやこ）が、NPO法人日本女性技術者フォーラム（JWEF）が実施する2025年度「JWEF女性技術者に贈る奨励賞」において、審査員特別賞を受賞したことをお知らせします。小境は2025年11月29日に、東京都千代田区にあるアルカディア市ヶ谷で開催された「JWEF奨励賞：授賞式/受賞記念講演・記念シンポジウム」にオンラインで参加し、講演を行いました。

【「JWEF女性技術者に贈る奨励賞」について】

「JWEF女性技術者に贈る奨励賞」（JWEF奨励賞）は、その働きにより、社会や職場での意識や風習を変革する成果を上げた若手女性技術者を表彰し、女性技術者のロールモデルとして提示することを目的とした賞です。

NTTデータ先端技術 セキュリティ＆テクノロジーコンサルティング事業本部 担当課長 小境 彩子

【受賞理由】

小境 彩子は約20年にわたり、情報セキュリティ分野における技術検証、サービス開発、運用管理など、幅広い領域で成果を上げ、現在は事業企画業務に携わっています。また、セキュリティに携わる女性技術者の社外コミュニティ「CTF for GIRLS*」にも参加し、その経験を活かしてNTTデータ先端技術の有志女性社員によるコミュニティ「Intelli女子部」を立ち上げました。小境は、そのキャリアを通じて若手女性技術者が部署を越えて連携し、技術力やマネジメント力を向上させるとともに、挑戦と成功の経験を積み重ね、自信を持って活躍できる環境づくりに貢献してきました。今回、情報セキュリティ分野における活躍と、多様なコミュニティを通じて女性エンジニアの活躍を支援する姿勢、サーバントリーダーシップを体現する人材育成への取り組みが高く評価されたことが、受賞の大きな要因となりました。

【受賞コメント】

「『JWEF奨励賞』審査員特別賞を受賞できましたことを、大変うれしく思います。私は、『人から勧められたことは断らない』を信条に、さまざまなことに挑戦してきました。近年は、会社、業界、さらには国全体が、女性活躍を大きく後押ししてくれるようになったと感じています。一方で、若手自らがチャレンジし、成功体験を積み重ねていける機会をもっと作っていきたいとも考えています。今後も、若い世代が恐れず挑戦できるよう、情報提供や教育活動に一層努めていきます」

今後もNTTデータ先端技術は、女性技術者の活躍を通じて、組織の発展と社会への貢献を目指していきます。

【参考情報】

NTTデータ先端技術のサステナビリティ

https://www.intellilink.co.jp/company/sustainability.aspx

女性社員コミュニティ「Intelli女子部」が「サステナビリティ座談会」を実施

https://www.intellilink.co.jp/topics/news_letter/2024/070800.aspx

「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）～ホワイト500～」に認定

https://www.intellilink.co.jp/topics/notification/2025/031200.aspx

＊CTF for GIRLS：http://girls.seccon.jp/

＊文中の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。